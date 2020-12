Der Putz bröckelt

Im Bereich Kinderbetreuung und Bildung gibt die Stadt Vollgas und investiert Millionen, doch gleichzeitig bröckelt der Putz an anderer Stelle und viele kleine Baustellen bleiben. Das bildet der Haushalt 2021 ab.

Geld ist da, aber eben viel zu wenig für all die Aufgaben und geplanten Ausgaben. So war ein großes Streichkonzert nötig, um am Ende Millionen Euro einzusparen. Kein leichtes Unterfangen, aber eben notwendig.

Die Folgen werden an vielen Stellen sichtbar; oft aber nur im Kleinen. Hier wird es eine Reparatur nicht geben, dort keinen neuen Anstrich, hier keinen Kassenautomaten, dort kein Biotop oder Bürgerbudget. Große Einschnitte oder gar Schließungen von Einrichtungen oder Freizeitangeboten gibt es erstmal nicht.

