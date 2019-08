Der Kartoffel zum großen Siegeszug verholfen

Die Kartoffel hatte es nicht leicht, sich in Hohenlohe auszubreiten. Dass sie trotzdem bald in aller Munde war, war auch das Verdienst von Johann Friedrich Mayer, der vor 300 Jahren zur Welt kam.

Herbsthausen/Kupferzell. Vor 300 Jahren, am 21. September 1719, wurde der Pfarrer und Reformator der Landwirtschaft, Johann Friedrich Mayer, in Herbsthausen geboren. Die Auftaktveranstaltung beginnt am Samstag, 14. September, mit einem Empfang in Mayers Geburtshaus in der Brauereigaststätte. Den Festgottesdienst mit einer Mundartpredigt hält Pfarrer Willi Mönikheim.

Am Freitag, 20. September, wird im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Mayers Lehrbuch als Reprint vorgestellt. An Mayers Geburtstag am 21. September findet in Kupferzell ein Festakt mit Grußworten aus der Politik und einem Festvortrag über Mayers europäische Kollegen in der Aufklärungszeit statt. Am Sonntag, 22. September, wird in vier Kurzvorträgen Mayers Familiengeschichte und sein Wirken beleuchtet. Pfarrer Johann Friedrich Mayer brachte die Kartoffel nach Hohenlohe. Dementsprechend gibt es Verehrer, die an seinem Grabmal an seinem Geburtstag Kartoffeln niederlegen. Mayer musste bei seinen Reformbemühungen immer mit Anfeindungen und Widerstand rechnen. Von den Kirchen wurde der Kartoffel, wohl nicht zu Unrecht, eine aphrodisierende Wirkung unterstellt („Stärkung der ehelichen Werke…“). Die durch den Verzehr der Kartoffel verbesserte Energie- und Vitaminversorgung hat sich wohl auf das Geschlechtsleben ausgewirkt.

Die Gläubigen sollten jedoch von solch „sündigen Treiben“ abgehalten werden. So predigten nicht wenige Pfarrer gegen die Kartoffel. Die katholische Kirche verbot in Schottland den Kartoffelanbau mit der Begründung, dass der Erdapfel nicht in der Bibel erwähnt sei und deshalb dem Apfel entspräche, der die Schuld an der Vertreibung aus dem Paradies habe.

„Inkarnation des Bösen“

Der russische Zar Peter der Große (1682 – 1725) brachte die Kartoffel aus Holland mit. Die Altgläubigen der orthodoxen Kirche hielten das „dämonische, vielfruchtige, lüsterne Gewächs“ für die „Inkarnation des Bösen“.Wissenschaftler behaupteten sogar, der Genuss der Kartoffel könne zur Erkrankung mit Lepra führen. Die Kartoffel wurde auch für die Pest verantwortlich gemacht , weil Pestbeulen Kartoffelknollen ähnelten. Die Kartoffeln sind aus ihrer Heimat Südamerika auf zwei unterschiedlichen Wegen nach Europa gekommen – über Spanien und England. Zwischen 1560 und 1570 wurden in Spanien die ersten Kartoffeln angebaut. Anders als in einem Lied berichtet, hat nicht Drake, sondern der Sklavenhändler John Hawkins 1565 diese neue Kulturpflanze nach England gebracht.

In Deutschland tauchten in Breslau im Jahr 1587 Kartoffeln in einem Apothekergarten auf. Als landwirtschaftliche Kultur wurde die Kartoffel ab 1640 in Niedersachsen und Westfalen empfohlen. In Württemberg wurde der Erdapfel erst durch Waldenser um 1710 eingeführt. Die Waldenser wurden ihres Glaubens wegen aus Italien vertrieben und fanden im Raum Stuttgart eine neue Heimat. Vermutlich hat Mayer auf diesem Wege Kenntnis von der Knollenfrucht erhalten. Die älteste Darstellung einer Kartoffel im Taubertal (1775) ist an der Orangerie in Bronnbach zu sehen. Eine Göttin hält in der einen Hand Weintrauben und in der andern Kartoffeln. Vom Wirken Mayers Frau, die den großen Familienhaushalt stemmte, ist kaum etwas bekannt. Jedoch trug sie durch Einladung von Honoratioren zu einem Mahl mit diversen Kartoffelspeisen dazu bei, dass die Vorurteile gegenüber dem gefürchteten und missachteten Erdapfel schwanden und die Kartoffel in Hohenlohe ihren Siegeszug antreten konnte.

Mayer schreibt: „Die Bauern sahen die Kartoffel für einen Schweinefraß an und glaubten, davon Bauchgrimmen zu bekommen; sie wussten gar nicht die Kartoffeln zu benutzen; sie erkannten ihren Anbau für schädlich und schrien, ihr Getreidebau würde durch ihn leiden“.

Aber Johann Friedrich Mayer war aus heutiger Sicht ein Marketingfachmann. Auf einem „neu erkauften öden, wüst gelegenen Felde“ baute er einen halben Morgen „dieser nagelneuen Fruchtsorte an.

Jeder Vorübergehende wunderte sich über diesen frechen Wuchs“. Die Reaktion seiner Gemeinde erinnert an das Verhalten, welches Friedrich der Große mit der soldatischen Bewachung eines Kartoffelackers gezielt provozierte. Mayer schreibt über seinen Kartoffelanbauversuch: „Als der Herbst dann herankam, wurden mir wohl mehr als hundert Stücke ausgerissen; nicht um Kartoffeln zu stehlen, sondern nur zu sehen, was aus dem Anbau geworden sein möge: hier sahe man nun Näpfe voll großer Kartoffeln unter einem Erdhaufen beisammen; ich erhielt eine sehr reiche Ernte, worüber jeder erstaunte“.

Mayer informierte sich, wie die Kartoffeln zu gebrauchen wären: „ein Freund in weiter Ferne beschrieb mir ihr Nützliches, - ihren sehr mannigfaltigen Gebrauch und die allerlei Zurichtungen zu allerlei Speisen für die Menschen“. Nach einer Einladung von misstrauischen Gästen im Pfarrhaus zu selbst zubereiteten vielfältigen Kartoffelgerichten, fiel auch das letzte Vorurteil. Und Mayer konnte befriedigt feststellen: „Nach Verlauf weniger Jahre war kein Bauer, keiner mehr, der nur etwas Feld hatte, der nicht einen Teil davon auf den Kartoffelbau aussetzte und verwandte“.

