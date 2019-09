Den vielen Veränderungen stets gestellt

Weikersheim.Viele Mitarbeiter der Volksbank Vorbach-Tauber hatten sich im Sitzungssaal der Hauptstelle Weikersheim zur Verabschiedung von Maria-Luise Berg, Gerlinde Reuther und Helmut Lang eingefunden.

Die Vorstände der Volksbank, Jürgen Fricke und Dirk Schlenker, gingen in ihren Ansprachen jeweils auf den persönlichen Werdegang von der Ausscheidenden ein. Alle drei können auf eine jahrzehntelange Tätigkeit bei der Volksbank Vorbach-Tauber bzw. der Creglinger Bank zurückblicken.

Lang leitete die Bankstelle in Creglingen und Berg war für die Mitgliederverwaltung zuständig. Reuther sorgte in der Bankstelle in Creglingen für Sauberkeit und Ordnung. Während dieser langen Zeit veränderten sich auch immer wieder dieRahmenbedingungen und gesetzlichen Vorschriften. Diesen ganzen Veränderungen haben sie sich immer gestellt und ihre Arbeit mit viel Freude und Engagement ausgeführt.

Fricke und Schlenker würdigten die angenehme und gute Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten und überreichten Präsente. Auch die Mitarbeiter schlossen sich den Dankesworten an und übergaben Geschenke. voba

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019