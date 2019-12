Den jüngsten Patienten eine Freude bereitet

Bad Mergentheim.Der Verein der Freunde und Förderer des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim schlüfte selbst in die Rolle des Nikolauses. Vorsitzende Maria-Regina Zohner und Geschäftsführer Helmut Wolf haben kleine Geschenke für die Patienten der Kinderklinik im Caritas und für die Geschwisterkinder übergeben. Die Familien konnten am Abend vor dem 6. Dezember einen Schuh vor die Krankenzimmertür stellen, der über Nacht von den Nikolaus-Stellvertretern auf Kinder- und Frühchenstation befüllt worden ist. „Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss, ist das für die gesamte Familie nicht einfach – in der Vorweihnachtszeit noch viel weniger. Den Nikolaustag nicht gemeinsam zuhause feiern zu können, ist für alle doof. Daher wollen wir die kranken Kinder mit kleinen Geschenken ein wenig aufmuntern und auch gleich den Geschwistern eine Freude machen“, verriet die Förderverein-Vorsitzende bei der Spendenübergabe in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Die Geschenke für Frühgeborene über Kleinkinder hin zu Teenagern seien von Geschäftsführer Helmut Wolf und Pressereferentin Jasmin Paul im Vorfeld ausgewählt worden. „Solche Aktionen für kranke Kinder, die aus dem Rahmen fallen, sind besonders schön für alle Beteiligten. Wir hoffen sehr, dass sich die jungen Patientinnen und Patienten sowie ihre Familien über die Überraschung vom Nikolaus so sehr freuen wie die Mitarbeitenden der Stationen“, so Helmut Wolf. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019