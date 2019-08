„Den Geist des Deutschen Ordens spürt man hier“

Bad Mergentheim.Anlässlich des 800-jährigen Jubiläums des Deutschen Ordens in Mergentheim fanden in der Kurstadt die Balleitage der Familiaren der Ballei Deutschland sowie der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“ statt.

Zu den Höhepunkten des Programms der Balleitage zählte zum einen ein Jubiläums- und Benefizkonzert „800 Jahre Deutscher Orden in Bad Mergentheim“ mit dem Heeresmusikcorps Veitshöchheim in der Marienkirche (wir berichteten) und zum zweiten ein Pontifikalamt im Bad Mergentheimer Münster St. Johannes mit S.E. Hochmeister Frank Bayard. Der aus Püttlingen (Saarland) stammende Bayard war im August 2018 zum neuen Generalleiter des Deutschen Ordens gewählt worden.

Der Erlös des Benefizkonzertes mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim kommt einem Zirkusprojekt für Jugendliche des Heims der Deutschordenswerke „Maria Helferin“ in Nettetal und dem Sozialwerk der Bundeswehr zu Gute. Das Heim für Jugendliche zählt zu den sozialen Projekten, die der Deutsche Orden nach seinem wesentlichen Leitmotto „helfen und heilen“ sowie aus religiösen Motivationen heraus betreibt und unterstützt.

Begonnen hatten die Balleitage bereits am Freitagmorgen mit einer ganztägigen wissenschaftlichen Tagung zum Thema „Verstärkter Kommendenausbau im Reich, in Ostmitteleuropa und in Italien im 13. Jahrhundert“. Der Kongress wurde an der Forschungsstelle Deutscher Orden am Institut für fränkische Landesgeschichte der Universität Würzburg durchgeführt.

Am frühen Abend folgte in Bad Mergentheim vor dem anschließenden Benefizkonzert ein Empfang durch die Historische Deutschorden-Compagnie am Arsenal im Äußeren Schlosshof.

Nach einer Morgenandacht mit den Rittern des Johanniterordens in der Bad Mergentheimer Schlosskirche standen am Samstagvormittag alternative Führungen durch die Stadt, durch das Deutschordensmuseum oder durch die Ausstellung „Führungskultur rund um den Trillberg - einst und jetzt“ bei der Würth Industrie Service GmbH & Co. KG zur Auswahl. Am Mittag gab es einen Empfang im Best Western Hotel-Restaurant mit Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Hochmeister Frank Bayard, Klaus Dieter Schulte, Deutschherrenmeister und Leiter der Familiaren in Deutschland, sowie Florian Reis, Leiter der Komturei „An Tauber, Neckar und Bodensee“.

„Ich bin sehr gerne in Bad Mergentheim, weil man hier den Geist des Deutschen Ordens besonders gut spürt“, betonte Bayard, der den hohen Anteil an Frauen unter den Gästen der Balleitage als „bereichernd“ bezeichnete. „Mit der Zeit merken die Menschen, dass der Deutschorden nicht nur gekämpft, sondern auch viel Positives geleistet hat“. Auch in der gegenwärtigen Zeit gelte es für die Familiaren und Komture, das Charisma des Deutschorden-Leitmotiv „helfen und heilen“ in das Leben und in den Alltag zu bringen. Dies sei gerade auch aktuell ein bedeutsames Angebot für die Allgemeinheit und Gesellschaft, diese Prinzipien gemeinsam zu erleben.

Bei den Balltagen gehe es insbesondere auch darum, Verbindungen lebendig zu halten und zu vertiefen sowie miteinander zu reden und Dinge zu besprechen, hob Deutschherrenmeister Schulte hervor. Glatthaar wies auf die hohe und historische Bedeutung des Elements Wasser für die Stadt in ihrer rund 200-jährigen Tradition als Kur- und Heilbad hin, seitdem 1826 der Schäfer Franz Gehrig salzhaltiges Wasser entdeckt habe. Dies habe Bad Mergentheim über 3000 Arbeitsplätze gebracht. „Die schönsten Gebäude haben wir durch den Deutschen Orden bekommen“, meinte der OB.

Zudem sei die Stadt sehr stark durch ihn geprägt worden. „Beim Großteil der Bürgerschaft ist der Deutschorden sehr gut angesehen oder findet hohe Akzeptanz“. Außerdem bekennen sich die meisten Bürger zur Geschichte des Ordens in Bad Mergentheim. „Ich wünsche dem Deutschen Orden, dass er weiterhin seinen karitativen Charakter beibehält. Die Stadt Bad Mergentheim wird den Orden in eine nachhaltige Zukunft begleiten“, unterstrich Glatthaar.

„Wir werden die aus der 800-jährigen Geschichte gewachsene Tradition ’helfen und heilen’ weiterhin fortführen“, bekräftigte Komturleiter Reis. Die Balleitage seien eine sehr gute Gelegenheit, zu zeigen, dass der Deutsche Orden und dessen Geist lebendig seien.

Auf die Spuren Tilmann Riemenschneiders in Creglingen und Detwang begaben sich die Teilnehmer am Nachmittag bei einer Busexkursion durchs obere Taubertal. Am Abend waren sie und Bayard bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung „Der Deutsche Orden im Südwesten“ im Deutschordensmuseum zu Gast.

Das Pontifikalamt am Sonntagvormittag mit Hochmeister Bayard wurde vom Münsterchor unter Leitung von Michael Müller musikalisch gestaltet. Zu hören war die „Missa brevis“ in B von Christopher Tambling (2014), ein Werk für Blechbläser, Orgel und Chor im Stil der Romantik. Instrumental begleitet wurde der Münsterchor von Matthias Wallny und Josef Staudt (Trompeten), Jonas Wallny und Christian Höpfl (Posaunen) sowie Hans-Peter Gierling (Orgel). Ergänzt wurde das Musikprogramm durch die Hochmeisterfanfare und „Ubi caritas“ von Audrey Snyder. pdw

