Den eigenen Körper erfahren

Bad Mergentheim.Den Körper erfahren, Jugendliche begleiten, mit dem Tablet umgehen: Im Oktober starten bei der Katholischen Erwachsenenbildung (Keb) wieder neue Kurse in den Bereichen Gesundheit, Pädagogik und der digitalen Welt.

Am Samstag 12. Oktober und 26. Oktober finden im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim drei Gesundheitskurse statt, die die Erlebbarkeit und Bewusstheit des eigenen Körpers fördern und dazu anleiten, die Lebensenergie besser zu nutzen.

Im ersten Kurs werden Meridian-Dehnungsübungen des japanischen Shiatsu-Therapeuten Shizuto Masunagat vermittelt. Diese Art des Dehnens regt den Stoffwechsel wirkungsvoll an und fördert sowie fordert sehr effektiv die Beweglichkeit.

Zur Stärkung des Immunsystems und zum Schutz vor Erkältungskrankheiten kann man in einem zweiten Kurs Selbstmassagetechniken erlernen, die dazu beitragen, dass Leitbahnen durchlässig gemacht, Funktionskreise harmonisiert und Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Ein dritter Kurs leitet mittels leicht auszuführenden Qigong-Übungen zum Erleben, Erschließen und Erweitern der Atemräume an.

Die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in der Phase der Pubertät steht im Mittelpunkt eines Elternkurses, der am Freitag, 11. Oktober und Samstag, 19. Oktober in der Realschule St. Bernhard stattfindet. Der Kurs zeigt Wege, wie man Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl stärken, Grenzen respektvoll setzen und Kooperationen entwickeln kann. Kursinhalte sind unter anderem: Lebenswelten des Jugendlichen wahrnehmen, Konflikte entschärfen, Halt geben, das positive Lebensgefühl stärken, Eigenständigkeit fördern. Der Kurs eignet sich für Eltern mit Kindern und Jugendlichen ab Klasse 5. Den Umgang mit iPad und iPhone kann man in einem dreiteiligen Kurs erlernen, der am Freitag, 18. Oktober in der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim startet. Schritt für Schritt wird vermittelt, wie man diese Geräte zuhause und unterwegs hilfreich nutzen kann. Kursinhalte sind: Einrichten, Bedienung und Sprechbefehle, Welt der Apps (Kalender, Karten, Einkaufen, Banken, Bücher, Zeitungen, Wetter etc.), Internet, E-Mails, Datenaustausch, Videotelefonie, Soziale Netzwerke, Briefe drucken, Berechnungen und Präsentationen, Musik, Fotos, Filme, Fernsehen, Radio usw. Während des Kurses übt jeder Teilnehmer an einem iPad. Auch ein eigenes iPad oder iPhone könnem genutzt werden.

Anmeldung und weitere Informationen zu den Kursen bei der Keb Dekanat Mergentheim unter Telefon 07931/9689743 oder per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.09.2019