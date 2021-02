Den Defibrillator zentral am Rathaus platziert

Löffelstelzen.Unter der Federführung des Ortsvorstehers Michael Müller wurde dank der finanziellen Unterstützung von jeweils 500 Euro der Volksbank Main-Tauber, des Stadtwerks Tauberfranken, des Schmerztherapiezentrums, der Katholischen Kirchengemeinde sowie der Ortsverwaltung ein Defibrillator angeschafft. Dieser kann auch von Laien bedient werden. Im Notfalleinsatz soll dieser die Herz-Lungen-Wiederbelebung unterstützen und bei lebensbedrohlichen Rhythmusstörungen den natürlichen Herzrhythmus wiederherstellen.

Bereits seit Längerem dachte der Ortschaftsrat über die Anschaffung dieses lebensrettenden Gerätes nach. Zunächst informierte man sich über die Funktionen und Details von verschiedenen Anbietern und suchte nach finanzieller Unterstützung im Dorf und in der Region.

Für Laien geeignet

Das Gerät unterstützt durch akustische und optische Benutzerführung auch den Laien dabei, Erste-Hilfe zu leisten. Oberste Priorität hat aber immer die Benachrichtigung der Rettungsleitstelle mit der Notrufnummer 112. Die Anwendung eines Defibrillators im Ernstfall ist kinderleicht und selbsterklärend sowie für jedermann erlaubt. Der Defibrillator leitet den Benutzer nach dem Einschalten durch Sprachausgabe Schritt für Schritt an. Er ist somit einfach zu bedienen und auf dem neuesten technischen Stand. Neben dem Erwachsenenmodus kann bei diesem Gerät auch auf einen Kindermodus umgeschaltet werden.

An dieser zentralen Stelle am Rathaus in der Alten Würzburger Straße in unmittelbarer Nähe von Bushaltestelle, Feuerwehr, Gemeindesaal, Kirche und Bäckerladen, kann dieses Gerät im Notfall Leben retten. Ebenso wurde ein Hinweisschild angebracht. „Besonders positiv ist, dass der Defibrillator 365 Tage im Jahr der Öffentlichkeit zur Verfügung steht“, so der Ortsvorsteher.

Kasten mit Alarm

Das Gerät ist trocken, beheizt, in den Nachtstunden beleuchtet und geschützt in einem Defibrillator-Kasten mit Alarm und somit auch gegen Vandalismus geschützt. Die gesamte Montage mit Stromverbindung lag in den Händen von Gemeindearbeiter Christian Müller. Grundsätzlich gilt: Lieber einmal zu oft zum Defibrillator greifen, als einmal zu wenig, denn das Gerät erkennt selbstständig, ob eine Wiederbelebung überhaupt nötig ist. „Falsch machen kann man nur etwas, wenn man nicht hilft“, sagte Müller. Obwohl der Ersthelfer nur den Anweisungen folgen muss, soll es trotzdem in naher Zukunft, wenn es das Infektionsgeschehen erlaubt, für die Bevölkerung im Gemeindesaal in Löffelstelzen eine Einweisung und Schulung für den Umgang mit dem Defibrillator geben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.02.2021