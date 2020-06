Demo am Samstag: „Schwarze Leben zählen“

Bad Mergentheim.„Ich kann nicht atmen.“ Die Worte des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, den die Brutalität eines Polizeibeamten das Leben kostete, führt derzeit zu massiven Protesten und Ausschreitungen in den Vereinigten Staaten. Und auch dem Rest der Welt stockt der Atem.

Es geht um alle „People of Colour“

Die Links-Grüne Jugend Main-Tauber-Kreis will deshalb am Samstag, ab 14 Uhr, auf dem Deutschordenplatz unter dem bekannten Motto „Black Lives Matter“ demonstrieren. Übersetzt bedeutet dieser Slogan: „Das Leben von schwarzen Menschen zählt (auch).“ Smilla Huck betonte aber, dass es um alle „People of Colour“ (Menschen mit anderer Hautfarbe) gehe. Die Veranstaltung ist mit 50 potenziellen Teilnehmern bei der Stadt angemeldet. „Wir wollen uns den internationalen Protesten anschließen. Genauso geht es aber auch um Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und sogar in Bad Mergentheim“, erzählt Huck, Mitglied der Links-Grünen Jugend. „Gewalt und Rassismus gibt es überall auf der Welt.“

„Prinzipiell geht es darum, dass in unserer gesellschaftlichen Struktur manche Menschen privilegierter sind als andere.“ Mit Infotafeln wolle die politische Organisation darüber informieren, was weiße, privilegierte Menschen tun können, um sich dem Rassismus entgegenzustellen. Dabei spiele das Stichwort „Achtsamkeit“ eine entscheidende Rolle, also in der Lage zu sein, Dinge und Verhaltensweisen als rassistisch zu identifizieren.

Was das aktive Einschreiten anbelangt, verhält es sich ein bisschen so wie mit den Ersthelfer-Richtlinien. „In irgendeiner Form kann man aber immer aktiv werden“, so die politische Aktivistin. Die Frage, ob man eingreift, hänge davon ab, ob man sich wirklich sicher ist, durch seine Aktionen nicht selbst zur Zielscheibe von Gewalt zu werden. In jedem Fall könne man aber die Polizei hinzurufen und Anzeige erstatten. Dass das Einschreiten ganz viel Mut erfordert und nicht einfach ist, darüber ist sich Huck bewusst. „Aber genau deswegen machen wir die Demo. Wir wollen den Menschen zeigen, warum es trotzdem so wichtig ist, aktiv zu werden. Und wir wollen ihnen zeigen, wie das überhaupt funktioniert.“ Der einfachste Weg sei eine Spende an eine entsprechende Organisation.

Bei der Demonstration am Samstag sind bestimmte Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten. Besonders wichtig ist Smilla Huck, dass alle einen Mund-Nase-Schutz tragen. Auch wenn dieser streng genommen nicht nötig ist. Demonstriert wird in einem abgesperrten Bereich. Die Links-Grüne Jugend wird Markierungen anbringen, die das Abstandhalten vereinfachen sollen. Die Kapuzinerstraße wird gesperrt. Polizei und Ordnungsamt sind bei der Veranstaltung vor Ort.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020