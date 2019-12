Delf-Prüfung erfolgreich abgelegt

Bad Mergentheim.16 Schüler der Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard in Bad Mergentheim legten in diesem Jahr erfolgreich die Delf-Prüfung ab.

Das „Diplôme d’études en langue française“ ist eine Prüfung, die vom „Institut français“ in Stuttgart durchgeführt wird. Mit dem Zertifikat wird den Schülern der Realschule St. Bernhard das Niveau A1 beziehungsweise A2 bescheinigt, welche den ersten beiden Niveaus des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entsprechen. Die Schüler können dank des Zertifikats international beweisen, dass sie über solide Grundkenntnisse in der französischen Sprache verfügen. Vor den Ferien fand an der Mädchen- und Jungenrealschule St. Bernhard in Bad Mergentheim die feierliche Übergabe der Delf-Zertifikate statt. Das „Institut français“ Stuttgart lobte den vorbildlichen Einsatz der beiden Französisch-Lehrkräfte in einem Schreiben.

Die Fachschaftsvorsitzende Barbara Goedeckemeyer, Delf-Organisatorin Charlotte Trüstedt und Schulleiter Axel Janke würdigten in einer feierlichen Rede den Mut der Schüler, sich dieser freiwilligen Prüfung zu stellen und diese erfolgreich abzulegen. Anschließend wurden die Zertifikate ausgehändigt. Alle Prüflinge konnten im Hörverstehen, Leseverstehen, freien Schreiben und mündlicher Konversation überzeugen und ihr Zertifikat entgegen nehmen – teilweise mit einem Ergebnis von über 80 von 100 Punkten.

Auch 2020 soll am St. Bernhard die Delf-Prüfung durchgeführt werden, bei der die Schüler ihre Sprachfertigkeiten in der französischen Sprache unter Beweis stellen können. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019