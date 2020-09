„Das Tor zur Romantik“

Bad Mergentheim.Das 344. Museumskonzert mit dem Bennewitz Quartett findet am Samstag, 3. Oktober, in der Wandelhalle sein. Unter dem Titel „Tor zur Romantik“ bringt das Ensemble Musik von Joseph Haydn, Leos Janácek und Ludwig van Beethoven (Streichquartett a-Moll op. 132) zu Gehör. In der internationalen Kammermusikszene gilt das Bennewitz Quartett als der Kulturbotschafter Tschechiens. Das Konzert beginnt um 19 Uhr in der Wandelhalle. bas

