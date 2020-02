„Das Thema Gesundheit bewegt uns alle“

Wohin passt eine Gesundheitsmesse besser als in eine Gesundheitsstadt wie Bad Mergentheim? Diese Frage beantwortet sich von selbst. Und so war am Wochenende im Kursaal wieder viel geboten.

Bad Mergentheim. Es war bereits die vierte Gesundheitsmesse unter der Regie der Kurverwaltung, und wieder einmal hieß es „ausgebucht“ – 29 Aussteller präsentierten sich und ihre Angebote im Kursaal dem interessierten Publikum.

Der neue Kurdirektor Sven Dell – es war sein zweiter öffentlicher Auftritt in dieser Funktion – konnte zur Eröffnung am Samstagvormittag zahlreiche Gäste begrüßen, darunter den Schirmherrn, Oberbürgermeister Udo Glatthaar, Landrat Reinhard Frank, Mitglieder des Verwaltungsrates der Kurverwaltung, die frühere Kurdirektorin Katrin Löbbecke sowie Stadt- und Kreisräte. Und Dell machte deutlich, dass er sich besonders freue, dass zahlreiche Aussteller aus der Region kämen. Kurzum: „Sie präsentieren sich noch vielfältiger als in den vergangenen Jahren!“

Dass Gesundheit ein „dynamischer Prozess“ mit vielen Faktoren sei, machte der Kurdirektor ebenfalls deutlich. Dabei stehe nicht das „Fehlen von Krankheit, sondern das eigene Wohlbefinden“ im Vordergrund. Und: Wir alle seien gefordert, zur Verminderung von Risikofaktoren aktiv beizutragen und damit auch die Lebensqualität positiv zu beeinflussen.

Es gelte dabei, präventiv gegen Erkrankungen vorzugehen – und hierbei helfe auch ein Messebesuch, denn „hier gibt es vielfältige Tests und Messungen, aktive Gesprächsrunden mit Ärzten und Gesundheitsexperten sowie viel zu sehen und zu erfahren“, betonte Dell.

Der Schirmherr, OB Udo Glatthaar, stellte fest, „dass das Thema Gesundheit uns alle bewegt“. Und nein, es seien „nicht die ’kleinen Zipperlein’, sondern die Frage: Wohin, wenn’s ernst wird?“, die die Menschen umtreibe.

Bad Mergentheim als „bedeutender Gesundheitsstandort mit einer Ausstrahlung weit über die Region hinaus“ biete viele Möglichkeiten, und Erkrankte aller Generationen fänden hier Hilfe. Die Messe im Kursaal zeige auf, „was die verschiedenen Aussteller alles im Angebot haben“ – ob Institutionen, Häuser, die AOK sowie weitere ärztliche und therapeutische Maßnahmen und Anbieter böten einen großen und umfassenden Überblick über das Thema Gesundheit.

Auch Landrat Reinhard Frank – der Landkreis präsentierte den Pflegestützpunkt – nutzte die Gelegenheit, einige Worte zu sprechen. Mit „der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen: wieder gesund werden“ umschrieb der Landrat das Kernthema der Messe. Aber er verwies auch darauf, dass nicht nur Bad Mergentheim, sondern der gesamte Landkreis für Gesundheit und Lebensfreude stehe. Und da sei viel zu finden: Mehr als 1000 Kilometer Rad- und Wanderwege, Bier und Wein („in Maßen genossen!“) zusammen mit einer ansprechenden Küche, ein großes Sportangebot sowie „qualifizierte Krankenhäuser“. Wer präventiv etwas für seine Gesundheit tun wolle, „ist hier auf der Gesundheitsmesse richtig“, sagte Frank.

Beim anschließenden Rundgang fanden sich zahlreiche Gelegenheiten, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und deren Angebote näher kennen zu lernen.

Schon bei der Eröffnung waren zahlreiche Interessenten im Kursaal, und so ergab sich dann ein klares Bild: Gesundheit, das wurde deutlich, geht alle an, und viele Menschen beschäftigen sich intensiv mit den diversen Fragen rund ums Gesundwerden und -bleiben.

Ob Seh- oder Hörhilfen, Sanitätsartikel, E-Bikes, Stutenmilch, Zahnversorgung, Wohlfühl-Mobiliar, Anregungen für sportliche Betätigung, Logopädie, Auskünfte zur Krankenversicherung sowie das Angebot diverser Häuser – die ganze Palette des Gesundheitsmarktes wurde eifrig nachgefragt.

Auch am Sonntag strömten zahlreiche Besucher in den Kursaal. Die Aussteller waren, ebenso wie der Veranstalter Kurverwaltung, an beiden Messe-Tagen sehr zufrieden mit der Publikumsresonanz.

