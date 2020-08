Das Müllproblem nimmt Überhand

Acht Kubikmeter Müll. Das war der traurige Tagesrekord, den die Mitarbeiter des Bauhofes vor kurzem entledigen mussten. Um dem Problem Herr zu werden, belohnt die Stadt nun Hinweise.

Bad Mergentheim. In der Innenstadt und auch in der umliegenden Landschaft haben in den vergangenen Wochen die illegalen Müllablagerungen massiv zugenommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nun soll eine

...