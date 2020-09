Das Leben selbst in die Hand nehmen

Löffelstelzen.Im September begann für sieben Mädchen die Firmvorbereitung in der Seelsorgeeinheit LAMM. Gemeinsam mit ihren beiden Gruppenleitern Diakon Michael Raditsch und Marina Gabel-Müller machten sich die Jugendlichen auf den Weg und stellten sich in den vielfältigen Gruppenstunden den Glaubensfragen.

Die geplante Firmung der Seelsorgeeinheit im März musste aufgrund des Lockdowns entfallen und der Bischof beauftragte die Priester vor Ort, das Sakrament zu spenden. Nun konnte die Firmung am 19. September bei schönem Wetter auf dem geschmückten Kirchenvorplatz der Gemeinde zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Löffelstelzen feierlich nachgeholt werden. Die Firmlinge brachten sich engagiert bei der Planung und Durchführung des Firmgottesdienstes ein, der musikalisch umrahmt wurde von modernen Solos mit dem Saxofon und Duetten von Frank und Elke Mittnacht. Pfarrer Joseph Ike sprach einige Gedanken zum Gleichnis vom Sämann, das die Gemeinde nach Evangelium hörte. Einige Samen fielen auf Dornen, einige auf den Weg, aber auch einige auf guten Boden und brachten reiche Frucht. Der Seelsorger ermutigte die Jugendlichen eigene Samen zu säen, man könne nicht verhindern, dass es Dornen, also schlechte Einflüsse, Vorurteile, Desinteresse und Weiteres im Leben gibt.

Es gibt Menschen, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen können, aber das Leben haben die Jugendlichen selbst in der Hand. Das Wort Gottes verglich Pfarrer Ike mit dem Samen, das eigene Leben als Ackerboden und den Menschen selbst als Sämann, der es selbst in der Hand. Die Firmlinge sollten keine Angst haben und an die Kraft des Heiligen Geistes denken, die ihnen zugesprochen wurde. pm

