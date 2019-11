„Das Karlsbad Deutschlands“

Bad Mergentheim.Als das „deutsche Karlsbad“ bewarben die Mergentheimer Kurbetreiber ihr Bad. Es sollte mit dem traditionsreichen und weltberühmten böhmischen Karlsbad vergleichbar sein.

Je höher das Renommee eines Bades war, desto zahlungskräftigere Gäste kamen angereist. Die Badeeinrichtungen und die Hotels mussten den Vorstellungen der gehobenen Gesellschaft entsprechen. Bis in die jüngste Vergangenheit waren die Kurdirektoren bemüht, sich mit qualitätsvoller Architektur zu präsentieren. Viele berühmte Architekten haben im Kurpark gebaut.

Peter Huber wird unter dem Titel „Die Wandelhalle, ein Denkmal von besonderer Bedeutung“ einen Vortrag halten. Er hat in München Architektur und in Bamberg Denkmalpflege studiert und ist Mitarbeiter beim Landesdenkmalamt in Esslingen. Dort ist er für die Bestandsaufnahme von Baudenkmalen zuständig. Das Bürgerforum Stadtbild Bad Mergentheim veranstaltet den Vortrag am Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr Forum in der Au, Austraße 6. Der Eintritt ist frei. Nach dem Vortrag findet die Jahresmitgliederversammlung statt.

