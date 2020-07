Das Halbmond-Häuschen steht inmitten des Schlossparks

Bad Mergentheim.Der Schlossgarten ist ein romantischer Park. Solche romantische Gärten möchten durch ihre Natürlichkeit überzeugen. Das Wasser mit seiner Tierwelt ist ein unverzichtbares Element im Romantischen Garten. Der Park sollte einen idealen Ausschnitt der Natur zeigen mit immer wieder neuen und überraschenden Einblicken und Entdeckungen. Deshalb sind auch im Mergentheimer Hofgarten geheimnisvolle und exotische Gebäude wie Schellenhäuschen und Halbmondhäuschen zu finden.

Das Halbmondhäuschen im westlichen Bereich des Schlossparks ist ein sehr schlichter oktogonaler Holzbau. Er wird in den Plänen und schriftlichen Quellen mit verschiedenen Benennungen versehen: Halbmond-Häuschen, Türkischer Kiosk, Moschee und Sommer- Salette (Chalet). Diese unterschiedlichen Bezeichnungen weisen darauf hin, dass man dem Gebäude selbst nicht unbedingt ansieht, welchen Baustil es verkörpern soll.

Außer dem Bauauftrag vom 20. Juli 1802 hat sich auch ein Kostenvoranschlag des Hofzimmermeisters Anton Schimel vom 19. August 1802 erhalten. Im April 1803 erfahren wir, schreibt Tillmann Zeller in seinem Beitrag zur Serie „Mergentheimer Fassaden“, das Halbmond-Häuschen ist bereits fertiggestellt. Somit lässt sich Emil Raupps Datierung der Bauausführung auf das Jahr 1797 nicht bestätigen. Weil sich keine Pläne zum Halbmond-Häuschen erhalten haben, kann die Beschreibung von Gudrun M. Dietz-Hofmann übernommen werden.

Über acht auf einem Steinsockel stehenden toskanischen Säulen erhebt sich ein Zeltdach, welches ursprünglich von einem Halbmond bekrönt wurde.

Der ehemalige Bad Mergentheimer Oberbürgermeister Dr. Elmar Mauch bezeichnete den Ersatz als Banane. Ein Schaftring im unteren Drittel jeder Säule markiert gleichzeitig die Höhe der zwischen die Säulen gespannte Brüstung. Die Decke war nach der Beschreibung des Hofkammerrats Stahl von 1809 bemalt und das Blechdach mit Ölfarbe bestrichen. Hypothetische Annahmen über das Aussehen der Bemalung hat Restaurator Helget erarbeitet.

Ursprünglich war es ein Kiosk, ein nach mehreren Seiten geöffneter und frei stehender Pavillon in Parkanlagen im islamischen Kulturgebiet. In der Landschaftsarchitektur wird auch heute noch dieser Begriff verwendet.

Die Pfeiler aus Holz, Stein oder Metall tragen eine Zeltkonstruktion oder ein festes Dach. Die so genannte „Türkenmode“ im 18. Jahrhundert brachte unter anderem die reich verzierten Zelte in die Gärten der Herrscher. In der Gartenkunst wurden Kioske gern als Blickpunkt in barocken Anlagen oder in Gartenbildern der Landschaftsgarten eingesetzt. Man verstand darunter Gartenpavillons aus denen man den Anblick einer schönen Landschaft genießt. Die hervorragende Akustik des Halbmond-Häuschens lässt vermuten, dass hier auch einst für die Hohen Herrn des Deutschen Ordens musiziert wurde. Auch für Hochzeitspaare bietet heute noch der Türkische Kiosk eine herrliche Umgebung, wenn nicht vorher zerstörerische Wut geherrscht hat. Leider werden immer wieder Säulen beschmiert und es wurde sogar im Häuschen schon gegrillt. bfs

