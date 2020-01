„Das Ganze wird sehr viel Geld kosten“

Bald geht es los: Die Baumaßnahmen „Sanierung und Umbau des Schulgebäudes“ und „Neubau des städtischen Kindergartens“ stehen in den Startlöchern.

Edelfingen. Zahlreiche Bürger waren zum Informationsabend in den Bürgersaal des Rathauses gekommen, um sich aus erster Hand über die vorgesehenen Baumaßnahmen und den damit zusammenhängenden Veränderungen für die Schul- und Kindergartenkinder informieren zu lassen.

Ortsvorsteher Detlef Heidloff freute sich über den voll besetzten Bürgersaal und darüber, dass neben zahlreichen interessierten Bürgern auch Stadtbaudirektor Bernd Straub, Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich und Sachgebietsleiterin Kornelia Perleth von der Stadtverwaltung sowie Schulleiterin Suzanne Schorn und Kindergartenleiterin Christina Fritschke gekommen waren.

Stadtbaudirektor Straub berichtete ganz aktuell, dass der kurz vor der Genehmigung stehende Baueingabeplan vom Bauausschuss überplant wurde und für den neuen Kindergarten statt vier nun fünf Gruppenräume genehmigt wurden. So wird der städtische Kindergarten nach Fertigstellung für Kinder unter drei Jahren zwei Gruppenräume und für über Dreijährige drei Gruppenräume bieten.

Auch in der Grundschule wird es mehr Platz geben, so dass es nach Sanierung und Umbau sechs Klassenräume gibt. Damit stehen künftig für die ca. 100 Schulkinder, einschließlich der aus Löffelstelzen, die dann durch die Änderung des Schulbezirkes hinzukommen, genügend Räumlichkeiten zur Verfügung. Für die Realisierung des Bauvorhabens wurde ein ambitionierter Zeitplan festgelegt.

So soll nach den Osterferien mit der Räumung des Schulgebäudes begonnen werden. Nach einer Bauzeit von 15 bis 18 Monaten könnten der neue Kindergarten und das sanierte Schulgebäude zum Schuljahresbeginn 2021/2022 wieder bezogen werden.

Einziger Wermutstropfen bei der Neuplanung sei, dass für den zurzeit im Untergeschoss der Schule untergebrachten Edelfinger Jugendclub im neuen Gebäudekomplex kein Platz mehr sei. Für ihn soll eine neue Bleibe gesucht werden.

Im weiteren Verlauf stellte Straub Einzelheiten der Planung vor. So seien neben den schon genannten Klassenräumen auch Speiseräume mit kleiner Küche für Kindergarten und Schule, altersgerechte Sanitärräume, Lehrerzimmer, Hausaufgabenbetreuungsraum und weitere Räume eingeplant. Synergieeffekte würden durch die gemeinsame Nutzung einiger Räume erreicht. Das ganze Projekt werde sehr viel Geld kosten, erläuterte der Stadtbaudirektor weiter.

Für den Kindergartenneubau sind 3,9 Millionen Euro und für die Erweiterung und Sanierung der Grundschule weitere drei Millionen Euro veranschlagt. Dazu erwarte die Stadtverwaltung Zuschüsse und Förderungsgelder, so dass aus dem Stadtsäckel noch circa vier Millionen bereitgestellt werden müssten.

Während der Kindergarten bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes in seinen bisherigen Räumen verbleiben könne, würden die Grundschüler nach den Osterferien, ab dem 22. April 2020, in der Grundschule Au in der Kernstadt unterrichtet. Dort, so Straub, werde derzeit ein neues doppelstöckiges Schulgebäude aus mobilen Bauteilen erstellt. Da dieses nach der Nutzung durch die Edelfinger Schüler und zur Deckung des Raumbedarfs für Bad Mergentheimer Schüler dienen soll, würden die zusammengesetzten Bauteile mit einem Dach und einer Fassadenverkleidung versehen, damit auch städtebaulich ein ansehnliches Gebäude entstehe.

Zum Abschluss seiner Ausführungen wies der Stadtbaudirektor noch darauf hin, dass die Außenanlagen des Kindergartens erst hergerichtet werden könnten, wenn der Kindergarten in das neue Gebäude eingezogen und das bisherige abgerissen sei. Das werde sich dann erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 abspielen.

Hauptamtsleiter Jürgen Friedrich und Sachgebietsleiterin Kornelia Perleth informierten anschließend über die Schülerbeförderung zum neuen Schulort. Danach bemüht sich die Stadtverwaltung derzeit, für die neue Schullinie einen Betreiber zu finden. Für die Edelfinger Schulkinder werde es einen eigene Busbeförderung geben, die von den allgemeinen Schulbuslinien abgekoppelt sei. Der Schulbus für die Edelfinger Grundschulkinder werde voraussichtlich in der Steinbronnenstraße unterhalb des evangelischen Gemeindehauses seine Haltestelle haben. Dort werde auch während der Wartezeit bis zur Abfahrt des Busses die Kernzeitbetreuerin vor Ort sein.

Der eingesetzte Schulbus werde für die Kinder, die zur ersten Schulstunde müssten, gegen 7.15 Uhr abfahren. Für die Schulkinder, die erst zur zweiten Stunde Unterricht hätten, gebe es eine spätere Abfahrtszeit. Gleiches gelte für die Rückfahrt.

Sowohl für die Kinder mit Schulende zur 5. bzw. 6. Schulstunde werden extra Busse eingesetzt.

Im Bereich der Grundschule Au werden die Schulkinder von den bisherigen Lehrkräften unterrichtet, betreut und beaufsichtigt. Sie werden auf direktem Weg und umstiegsfrei von Edelfingen zur Grundschule Au und zurück befördert, betonten die Verwaltungsvertreter.

Einige wichtige Informationen hatte auch Schulleiterin Suzanne Schorn. Danach werde die Hausaufgaben- und Kernzeitbetreuung über die Bauzeit in zwei Räumen des evangelischen Gemeindehauses stattfinden, das die Kirche zur Verfügung stelle.

Inwieweit auch das Mittagessen für die Grundschüler, das der Förderverein der Grundschule organisiere und ausgebe, in Räumen des Gemeindehauses gereicht werden könne, müsse noch abgeklärt werden.

Für die Löffelstelzer Kinder beginne die Edelfinger Schulzeit erst mit der Einschulung des Schuljahrgangs 2021/22, also im Herbst 2021. Die bisherigen Löffelstelzer Grundschulkinder würden bis zum Ende ihrer Grundschulzeit in der Grundschule Au unterrichtet. WM

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020