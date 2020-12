Das Friedenslicht ins Neue Rathaus gebracht

Bad Mergentheim.Das „Friedenslicht“ haben Dekanatsjugendseelsorgerin Schwester Clara Maria Worf und Dekanatsjugendreferent Matthias Reeken ins Neue Rathaus von Bad Mergentheim gebracht. Dort nahm es Oberbürgermeister Udo Glatthaar mit Freude feierlich entgegen.

Seit 1986 wird das Friedenslicht von einem Kind in der Geburtsgrotte in Bethlehem in der Adventszeit entzündet. „Es soll an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden, der bei der Geburt Christi in Bethlehem verkündet wurde, erinnern – und leuchtet am Heiligen Abend bei Millionen Menschen in der Welt“, erläuterten die Überbringer. 1994 haben sich die Pfadfinder in Deutschland der Aktion angeschlossen. Seit Jahren holen auch die DPSG-Pfadfinder von Bad Mergentheim das Friedenslicht in die Kirchen.

In diesem besonderen Jahr bringen Schwester Clara Maria Worf und Matthias Reeken das Friedenslicht mit geistlichen Impulsen in die Ortsteile. „In vielen Kirchen unseres Dekanats steht darüber hinaus das Friedenslicht und kann während der Öffnungszeiten abgeholt werden. So auch im Katholischen Jugendreferat in der Mühlwehrstraße“, informierte Matthias Reeken. OB Udo Glatthaar nahm das Friedenslicht vor der Weihnachtskrippe im Rathaus entgegen und bedankte sich für die symbolträchtige Initiative in schwierigen Zeiten. stv

