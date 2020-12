Löffelstelzen.Wolfgang Korb feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Löffelstelzer kann auf ein erfülltes (Berufs-)Leben zurückblicken. Als Bürgermeister von Löffelstelzen hat er von 1965 bis 1971 viel bewegt und das Dorf vorangebracht.

Wolfgang Korb ist 1940 in Trier an der Mosel geboren, die Familie zog 1942 nach Köln um. Er wuchs dann mit seiner Schwester beim Opa in Offenau auf, seine Brüder bei der Tante und dem Onkel in Gundelsheim und Gummersbach. 1945 wurde die Familie in Offenau wieder vereint, „wir lebten in einem alten Bauerhaus in zwei Zimmern auf dem Getreideboden“, erinnert sich Korb. Der Vater arbeitete in Heilbronn auf dem Bau, und so kam die Familie dann 1947 zu einer Wohnung in einem neuerbauten Haus. „Heilbronn war ja eine Trümmerwüste.“ Der erste Eindruck dieser „völlig zerstörten Stadt“ hatte ihn „zutiefst geschockt“ – ein Eindruck, der nach wie vor lebendig ist. In Heilbronn besuchte er die Volksschule im Hauptpostgebäude in der Innenstadt. Nach dem Abschluss besuchte er bis 1958 die Knabenmittelschule. Im Anschluss absolvierte er eine Postausbildung im „Mittleren Dienst“, dann leistete er seinen Wehrdienst ab und begann 1963 eine Verwaltungsausbildung im Landratsamt Heilbronn, wo er nach der Prüfung im Ausländeramt wirkte.

Doch Wolfgang Korb wollte nicht in Heilbronn bleiben, und reichte seine Bewerbung ein, als Löffelstelzen 1965 einen neuen Bürgermeister suchte. Am 19. Dezember 1965 wurde er als einer von drei Kandidaten mit 78 Prozent der Stimmen gewählt. „Zwei Wochen vorher hatte ich meinen 25. Geburtstag gefeiert.“ Wolfgang Korb wurde somit der jüngste Bürgermeister der Dorfgeschichte, zudem ein sehr erfolgreicher – bis zum 31. Dezember 1971. Er selbst besiegelte das Ende der Selbständigkeit mit seiner Unterschrift unter dem Eingemeindungsvertrag – Löffelstelzen wurde ein Stadtteil von Bad Mergentheim. Bis Ende Februar 1973 war er Ortsvorsteher und wechselte dann in das Bauamt der Stadtverwaltung Bad Mergentheim.

Der junge Mann im Rathaus wurde von den Löffelstelzern sehr gut aufgenommen, und er wirkte zielstrebig und identifizierte sich sehr mit der Gemeinde. „Ich fand hier eine neue Heimat, und ich habe es nie bereut, nach Löffelstelzen gegangen zu sein.“

Während seiner Amtszeit sorgte er für die Einführung der wöchentlichen Müllabfuhr, brachte Kanalisation und Wasserversorgung auf Stand und auch der „sehnliche Wunsch der Einwohner“, nämlich der Kindergarten St. Martin, wurde 1970 Realität. Der Wandel vom landwirtschaftlichen geprägten Dorf zur „attraktiven Wohngemeinde mit moderner Infrastruktur“ vollzog sich aus heutiger Sicht überraschend schnell, was auch mit der Ausweisung des Baugebietes „Hohe Äcker“ – „das wurde schon 1965 angedacht“ – und der Bebauung des Herrentales zusammen hängt. „Heute haben wir ‚Hohe Äcker IV’ – die ersten Grundstücke werden voraussichtlich im Frühjahr bebaut“, sagt Korb. Das zeigt: Der ehemalige Bürgermeister und Ortsvorsteher verfolgt die Entwicklung seiner Heimatgemeinde nach wie vor mit großem Interesse. „Löffelstelzen hat sich gut entwickelt und den Strukturwandel bewältigt“, sagt Korb.

Nicht nur als Bürgermeister, auch als Vereinsmitglied war und ist Korb aktiv. Von 1967 bis 1971 war er Jugendleiter der Fußballabteilung des Löffelstelzer Sportvereins, danach mehr als 20 Jahre stellvertretender Vorsitzender der Tennisabteilung. Der Sportverein würdigte Korbs Engagement, indem er ihn zum Ehrenmitglied ernannte. Aber auch bei der DJK Bad Mergentheim war er aktiv und spielte bei den „Alten Herren“ Fußball. Und nicht zuletzt war ihm die DLRG ein großes Anliegen – 30 Jahre brachte er Kindern das Schwimmen bei, und auch beim Bau des DLRG-Heimes (neben dem Bad Mergentheimer Freibad) war er emsig am Werk. „Meine Monika hat mir immer den Rücken frei gehalten“, sagt Korb mit Blick auf seine Frau. Das Familienleben ist den Korbs „eine große Freude“, zehn Enkelkinder und ein Urenkel sorgen für Kurzweil. Die FN schließen sich den zahlreichen Gratulanten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.12.2020