Das Abendständchen vom Bläserturm beginnt

Bad Mergentheim.Das Turmblasen, eine Stiftung der Fränkischen Nachrichten (in diesem Jahr erstmals in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Mergentheim), geht heuer in die 66. Saison. Am heutigen Freitag findet um 21 Uhr die Eröffnung statt. Ein Quartett der Stadtkapelle Bad Mergentheim wird vom Bläserturm volkstümliche Weisen erklingen lassen. Das Quartett auf dem Turm besteht aus Solotrompeter Maximilian Ortmeier, Florian Wallny (Trompete), Jonas Wallny und Hubert Holzner (Posaune). Es erklingen neben „Two Trumpet Tunes and Ayre“ von Henry Purcell die Volkslieder „Die Gedanken sind frei“, „Ännchen von Tharau“ und „Im Krug zum grünen Kranze“. Ferner präsentiert das Quartett „Zwei Tänze“ von Johann Pezel und ein Teil aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel. Zum Abschluss erkling das Abendlied „Guten Abend, gut’ Nacht“. Die Zuhörer auf dem Deutschordenplatz werden gebeten, unter Einhaltung der Corona-Richtlinen Abstand zu halten. Ab Juli Solotrompeter Maximilian Ortmeier dann wieder allein die 202 Stufen des Bläserturms erklimmen, um an jedem ersten Freitag im Monat musikalisch aufs Wochenende einzustimmen. bas/Bild: Barbara Kurz

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020