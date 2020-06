Dank Ortungschip Beute gefunden

Bad Mergentheim.Während der Öffnungszeiten eines Fahrradfachgeschäfts entwendete ein Dieb am Mittwoch ein hochwertiges E-Bike aus dem Verkaufsbereich. Gegen 15 Uhr betrat der Täter den Laden in der Wilhelm-Frank-Straße und begab sich zielstrebig in Richtung der hochpreisigen E-Bikes. Dort setzte er sich auf eines der motorisierten Räder im Wert von 6000 Euro und radelte mit diesem wie selbstverständlich aus dem Verkaufsraum. Am Freitag konnte das Fahrrad durch eine integrierte Ortungsfunktion in Dörzbach lokalisiert werden. Eine alarmierte Polizeistreife fuhr gegen 19 Uhr in die Austraße und traf dort auf den 37-Jährigen vermeintlichen Dieb mit dem E-Bike. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl ermittelt. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.06.2020