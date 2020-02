Dank der Jugendarbeit „auf einem guten Weg“

Markelsheim.„Wir sind auf einem guten Weg, die Arbeit in unserem Verein auf viele Schultern zu verteilen.“ Mit diesem Einstieg wies Abteilungsleiter Lars Schmidt in der Hauptversammlung der Tennisabteilung des TSV Markelsheim auf einen entscheidenden Erfolgsfaktor für das im Verein 2019 Geleistete hin. Die positive Entwicklung zeigte sich dann auch bei den Wahlen in den Abteilungsausschuss, bei denen wieder zwei neue Mitglieder für die ehrenamtliche Arbeit gewonnen wurden.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung mit der bronzenen Ehrennadel von Gerhard Wedel, Rudi Kemmer und Andreas Kreuser sowie Ingo Schulz mit der silbernen Ehrennadel des Württembergischem Tennis-Bund (Extrabericht).

Neue Mitglieder

Schmidt blickte auf positive Mitgliederentwicklung, sportliche Erfolge und gutes Miteinander zurück. Mit 38 Beitritten fing man die Austritte zum Jahresende auf und steigerte somit die Mitgliederzahl von 177 auf 185. Stolz sei man auf das gute Fundament im Kinder- und Jugendbereich mit 61 Mitgliedern. Einen wesentlichen Beitrag für die Neumitgliedergewinnung von Erwachsenen seien das Schnuppertrainingsangebot sowie die Integration der Neumitglieder in die passenden Trainingsgruppen. Mit der Neuvergabe der Bannerwerbung-Plätze habe man einen wichtigen Schritt für eine regelmäßige finanzielle Einnahmequelle wieder neu aufgebaut. Die langfristige Unterstützung durch Markelsheimer Firmen sei für den Verein dabei von großer Bedeutung.

Einen wesentlichen Beitrag für die Gewinnung von Spenden und Sponsoringunterstützungen leisteten auch die digitalen Aktivitäten des Vereins, da sie die Vereinsaktivitäten sehr gut aufzeigten.

Viele Arbeitseinsätze

Auf der Internetseite seien im Pressespiegel alle Zeitungsberichte eingestellt. Zudem würden alle Termine aktuell veröffentlicht. Auf Facebook und Instagram erreiche man 400 bis 500 Personen pro Beitrag, die über diesen Weg dem Markelsheimer Tennisgeschehen folgten. 2019 leisteten die Mitglieder zahlreiche Arbeitseinsätze. Großprojekte waren die neue Außentreppe sowie die Trennwände zur besseren Aufteilung der Räume im Untergeschoss des Vereinsheims.

Bei der Instandsetzung und Pflege der Tennisplätze gelang die Einarbeitung des neuen Platzwartes David Schmidt gut.

Der 40. Geburtstag in 2020 werde zum Anlass genommen, das Johannisfeuerfest wieder aufleben zu lassen und in einer Vereinschronik die Aktivitäten im Verein für die künftigen Generationen festzuhalten. Zudem seien wieder Jugendturniere, Trainingscamps für den Nachwuchs und die erwachsenen Mitglieder sowie Schleifchenturniere geplant. Die Mitgliedergewinnung stehe erneut im Fokus. Und auch anstehende Baumaßnahmen an den Außenanlagen sowie dem Vereinsheim wurden bereits zusammengetragen und werden nun nach Prioritäten bewertet und in der zeitlichen Umsetzung geplant.

Kassenwart Andreas Kreuser berichtete, dass der Haushalt 2019 etwas besser als geplant verlaufen sei. Die Abteilungsbeiträge waren wieder der größte Einnahmeposten. Die Ausgaben für Anschaffungen wurden größtenteils über Fördertöpfe sowie Spenden gestemmt. Größere Ausgabenposten waren die Tennishallenmiete sowie die Ausgaben für die Instandhaltung der Tennisplätze. Die Kassenprüfung durch Thorsten Wellm und Christa Wendel verlief positiv.

Rückblick auf 1997

Sportwart Ingo Schulz startete mit einem Rückblick auf 1997. Damals begann die Erfolgsgeschichte der Jugendarbeit mit dem Bekenntnis „Wir setzen auf die Jugend“. Neue Impulse bekam man 2019 durch den Besuch des WTB-Mobils. Die WTB-Trainer zeigten, wie effektiv und mit viel Spaß das Training in Großgruppen funktioniere und man dadurch Kinder in Bewegung bringe. Dies setze man auch in den Kooperationen mit dem Markelsheimer Kindergarten sowie den Grundschulen in Markelsheim, Elpersheim und Igersheim um. 2019 sammelten die betreuten Schulteams wieder erste Spielpraxiserfahrungen bei den Schulmeisterschaften Hohenlohe sammeln. 2020 findet das Turnier am 9. März zum zwölften Mal statt.

Ein weiterer Erfolg war die Teilnahme von Teams in allen Altersklassen an der Verbandsrunde des WTB. „Dass U8, das U10 und U12 drei Meisterschaften erspielten, zeigt unsere gute Trainingsarbeit“, betonte Schulz. Daraus resultierte auch ein besonderer Erfolg: Platz drei des U8-Teams beim Bezirksfinale in Stetten. Die U12-Youngster wurden mit einer Urkunde für die Bezirksmeisterschaft ausgezeichnet.

Ein weiterer Erfolg ist die Mitgliederentwicklung im Erwachsenenbereich. Vor einigen Jahren sei noch nicht abzusehen gewesen, dass eine Damen-, eine Herren-, ein Mix- und ein Hobbyteam erfolgreich an den Start gehen können. Die Damen feierten ihre Vizemeisterschaft. Das Herrenteam belegte Platz drei. Die Mixed-Aktive-Mannschaft war zum ersten Mal am Start. „Der Spaß am Tennis in den Teams ist so groß, dass weitere Erwachsenenteams in der Zukunft entstehen werden“, ist Schulz überzeugt. Ein Erfolgsfaktor werde auch in Zukunft das Training in Großgruppen zur Förderung der Fitness in Kombination mit dem Technik-Training sein. Die Arbeit der Trainer sei wertvoll und ergänze das Großgruppentraining. Dies zeige sich unter anderem an den Trainingscamps.

Beeindruckter Vorsitzender

TSV-Vorsitzender Alois Schmitt zeigte sich beeindruckt über die Leistungen der Abteilung in der Jugendarbeit in den vergangenen 20 Jahren. Zudem sei die Arbeit, die in den Abteilungen durch ihre eigenständige Organisation und dem Engagement der ehrenamtlichen Mitgliedern geleistet werde, wertvoll. Ortsvorsteherin Claudia Kemmer zeigte sich ebenfalls begeistert von den Leistungen der Tennisabteilung. Das „Heranwachsen“ der Jugendlichen im Verein durch die tolle Jugendarbeit und das herausragende Engagement von Ingo Schulz führe zu einer guten Integration des Nachwuchses. Ein Abteilungsleiter, der wie Lars Schmidt einen großen Einsatz zeige und ein gutes Team um sich gebildet habe, bilde die Grundlage für eine erfolgreiche Vereinsarbeit. Die Entlastung des Abteilungsvorstandes erfolgte einstimmig.

Zwei Neue im Ausschuss

Bei den Wahlen wurden Abteilungsleiter Lars Schmidt sowie die Ausschussmitglieder Ralf Schieser (zweiter Abteilungsleiter/Leiter Bauausschuss), Andreas Kreuser (Kassenwart), Melanie Herrmann (Außenanlagen), Gudrun Ikas (Presse und Öffentlichkeitsarbeit/zweite Schriftführerin), Roland Mehlmann (Presse und Öffentlichkeitsarbeit) sowie Gerhard Wedel (Beisitzer) bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurden David Schmidt (Platzwart) und Michael Halbritter (Beisitzer). Eine perfekte Kombination aus Jugend und Erfahrung bilden ab sofort Ingo Schulz als Jugendsportwart und die ehemalige Jugendsprecherin Chiara Zemke als Sportwart für die Mannschaften ab der Altersklasse U15. Für ihr Engagement im Abteilungsausschuss bedankte sich Schmidt bei den ausscheidenden Ausschussmitgliedern Lena Kimmelmann und Florian Schrader. Zum Abschluss des offiziellen Teils wurde der Antrag, die jährliche Beitragserhöhung auszusetzen, einstimmig angenommen. tsv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020