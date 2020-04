Dank an die Helfer an vorderster Front

Bad Mergentheim.Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Aktionen dachte sich auch das American-Football-Team „Tauberfranken Wolfpack“ und spendete 30 Pizza-Gutscheine an alle Hilfskräfte im Bad Mergentheimer Caritas-Krankenhaus für deren unermüdlichen Einsatz zum Wohle ihrer Mitmenschen.

Wie bei anderen Sportarten auch musste das American-Football-Team den Trainingsbetrieb komplett einstellen. Dies trifft die Mannschaft deshalb besonders hart, weil sie sich bereits seit sechs Monaten auf die Pflichtspielsaison vorbereitet hat, deren Start ursprünglich im April geplant war. Nun soll es eventuell Mitte Mai losgehen, aber nicht wenige befürchten, dass auch dieser Termin nicht haltbar sein wird, so dass womöglich die komplette Saison auf dem Spiel steht.

So machte man sich zwischenzeitlich Gedanken, wem das Team in diesem Jahr Gutes tun will. In den vergangenen Jahren wurden Projekte für Behinderte zugunsten der Schule im Taubertal ebenso unterstützt wie die Vorsorge zur Vermeidung von Brustkrebs über die Aktion „pink ribbon“.

Aus aktuellem Anlass sollte nun den Menschen ein kleines Dankeschön zugutekommen, die in der aktuellen Krise an vorderster Front hier vor Ort stehen.

Deshalb fragten die Spieler bei den Verantwortlichen des Caritas-Krankenhauses an und wurden schnell einig, dass Gutscheine über Pizzas am geeignetsten wären.

Fündig wurden die Jungs dann bei Talil Hajra, der die Pizzeria im Weberdorf betreibt und sich gerne bereit erklärte, die Aktion zu unterstützen. Und so sammelte man im Team die nötigen Gelder, um Gutscheine für 30 große Holzofenpizzen zu erwerben, die vor Ostern persönlich – natürlich mit gebührendem Abstand – an die Vertreterin der Caritas-Verwaltung, Jasmin Paul, überreicht wurden.

„Unsere Mitarbeitenden in den einzelnen Pflegeabteilungen bekommen die Gutscheine an den Ostertagen von unserem Pflegedirektor überreicht. Sie werden sich riesig freuen, davon bin ich überzeugt“, so Paul.

Auch Wolfpack-Vorstand Klaus Volkert freut sich über das Engagement seines Teams: „In Zeiten wie diesen merken wir einmal mehr, wie wichtig es ist, ein Krankenhaus direkt vor Ort zu haben mit Menschen, die sich gut um uns kümmern und uns die Sicherheit und Unterstützung bieten, die wir in schweren Zeiten benötigen.“ tfwp

