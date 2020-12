Corona schreckte Nikolaus und Knecht Ruprecht nicht

Bad Mergentheim.Nikolaus in Coronazeiten – in diesem Jahr ist vieles anders. Trotzdem mussten die Kinder aus Stuppach, Lillstadt und Lustbronn nicht auf den Besuch des heiligen Nikolaus und seines Gesellen Knecht Ruprecht verzichten.

Mit Mitra, Bischofsmantel und Hirtenstab, Rute und Sack zogen die beiden am Abend des Nikolaustages durch die Straßen und läuteten mit der großen Glocke an den Häusern, in denen die Kinder schon sehnsüchtig warteten. Im Vorfeld hatten sie dem Nikolaus eine schöne Postkarte gemalt, die in den goldenen Briefkasten in der Kirche gesteckt wurde. Mit großer Begeisterung sangen sie dem hl. Nikolaus aus dem Fenster ihre Lieder und beantworteten dem Knecht Ruprecht ehrlich die Fragen nach dem Artigsein. Mit einem kleinen Tütchen, dessen Inhalt von wohlwollenden Sponsoren gespendet worden war, und in dem die Geschichte des großen Heiligen nicht fehlen durfte, wurden die Kinder belohnt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.12.2020