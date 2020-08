Corona macht erfinderisch

Bad Mergentheim.Da aufgrund der diesjährigen Ausnahmesituation auch der Amateurradsport quasi zum Erliegen gekommen ist, hat sich der Bund deutscher Radfahrer etwas einfallen lassen. So wurde auf der Internetplattform „Zwift“ eine virtuelle Rennserie ins Leben gerufen.

Hier konnten sich Interessenten aus ganz Deutschland anmelden und in verschiedenen Altersklassen der Jugend bis zu den Junioren sozusagen von der Terrasse zuhause aus mit dem Rad auf der Rolle an Rennen teilnehmen.

Felix Esterl nimmt hier an der so genannten GCA-Nachwuchsliga der Junioren teil, bei der in insgesamt fünf Rennen ab Ende Juli ein Sieger ermittelt wird.

Nachdem es ihm im ersten Rennen schon gelang, im Teilnehmerfeld ganz weit vorne zu landen, konnte er im zweiten Rennen, das über eine Streckenlänge von ca. 30 Kilometern mit einem weitestgehend flachen Kurs mit nur einem steilen Anstieg am vergangenen Donnerstag in einem dramatischen Zielsprint das Rennen für sich entscheiden.

So konnte er nach zwei Rennen der Serie zunächst den geteilten Platz an der Sonne belegen.

In den nächsten Wochen wird sich zeigen, ob er seine aktuell gute Form konservieren kann, um vielleicht am Ende als Sieger der Serie in den Radsportbüchern des Bund deutscher Radfahrer verewigt zu werden. tv

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020