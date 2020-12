Corona-Krise hinterlässt einige Spuren

Bad Mergentheim.Die Corona-Krise hat auch in der Kurstadt viele Spuren hinterlassen. Die Sorgen um die Gesundheit der Bürger und um die wirtschaftlichen Folgen sind nach wie vor groß.

Anfang März wurden auch im Main-Tauber-Kreis die ersten Fälle von Covid-19-Infektionen bekannt. Ab Mitte März ging es dann Schlag auf Schlag und der erste Lockdown in Deutschland drosselte das gesellschaftliche Leben auf ein Minimum. Ein zentrales Abstrichzentrum für den Main-Tauber-Kreis nahm am Caritas-Krankenhaus seine Arbeit auf, ein Besuchsverbot für alle Krankenhäuser wurde erlassen und die Stadtverwaltung begrenzte erst den Publikumsverkehr und schloss dann viele ihrer Einrichtungen. Notfallpläne traten in Kraft und eine Notbetreuung für bestimmte Kinder wurde aufgebaut.

Am 20. März rückte die Stadtverwaltung die Solidarität und gegenseitige Unterstützung nochmals öffentlich in den Mittelpunkt und begann damit, freiwillige Hilfsangebote bekanntzumachen.

Ende März waren auch erste Rehakliniken von Corona-Ausbrüchen betroffen.

Während sich im Sommer das öffentliche Leben wieder ein wenig normalisierte, brachte der Herbst die Krise mit voller Wucht zurück und machte erst einen Teil-Lockdown und dann den zweiten, harten Lockdown nötig.

Die Sprecher der Mergentheimer Citygemeinschaft und auch des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, Kreisstelle Main-Tauber, machten mehrfach deutlich, wie sehr die Krise ihre Mitglieder trifft und wie wichtig ausreichend staatliche Hilfen seien. Vor einer Pleitewelle wurde immer wieder gewarnt. Ihre Sorgen und Nöte schilderten unserer Zeitung aber auch Vertreter von Vereinen, Kinos, Veranstaltungsbranche und kulturellen Einrichtungen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.12.2020