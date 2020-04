Corona: Hilfe-Aufruf für Nigeria

Bad Mergentheim.Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff, wobei Deutschland noch verhältnismäßig gut dasteht, konnten doch jetzt erste Erleichterungen verkündet werden.

Ganz anders, so berichten Pater Basil Ezechukwu und Pfarrer Joseph Ike, sieht es da in ihrem Heimatland Nigeria aus. War die Ernährung auch vor Corona schon ein großes Problem, so hat sich der Hunger nun verstärkt. Die strikte Ausgangssperre lässt den Menschen keine Chance, irgendwie Geld zu verdienen. Die vielen kleinen Einzelhändler können nichts mehr verkaufen. So wird die Not der Menschen vergrößert. In erster Linie sind die Kinder vom Hungertod bedroht.

Schlechte Zustände zugespitzt

Das Gesundheitssystem, das schon vor der Corona-Krise katastrophal war, stellt in den wenigen Krankenhäusern kaum Intensivbetten zur Verfügung. Die geringe medizinische Versorgung ist darüber hinaus sehr kostspielig. Es gibt keinerlei Unterstützung von der Regierung. Die Polizei kontrolliert die nun erneut verlängerte Ausgangssperre rigoros und ist mit Verhaftungen schnell bei der Hand.

Pater Basil und Pfarrer Joseph bitten um Geldspenden. Sie werden von Pater Basil und Pfarrer Joseph direkt an ihnen bekannte Pfarrer in Gemeinden in Nigeria übergeben, so dass man sicher sein kann, dass die Gelder in vollem Umfang dort ankommen, wo sie zum Überleben gebraucht werden. Zum Helfen gibt es zwei Möglichkeiten: Die Gabe im Briefumschlag mit der Aufschrift Pater Basil/Pfarrer Joseph in den Briefkasten am Pfarramt der katholischen Münstergemeinde am Ledermarkt einschmeißen. Oder eine Überweisung vornehmen auf das Konto der Münstergemeinde mit der Nummer DE 57 6735 2565 0000 0004 30 mit dem Verwendungszweck Pater Basil/Pfarrer Joseph.

