„Corona hat einen Brand entfacht“

Als der Gemeinderat von Bad Mergentheim 2014 bei nur einer Gegenstimme – eines SPD-Stadtrates – das Haushaltskonsolidierungskonzept beschloss, war das eine Sternstunde. Auf zehn Jahre keine neuen Stellen in der Verwaltung, geordneter Schuldenabbau, sparsam wirtschaften und alle Kostendeckungsgrade erhöhen, das wurde beschlossen.

Und dennoch brennt es lichterloh in der Stadtkasse von Bad Mergentheim, gefährlich wie vor einem Jahr das Feuer in der Pariser Kathedrale. Aber in Bad Mergentheim sind die Ursachen bekannt. Sozial-populistische Ausgabenfreude hat dem Brand den Boden bereitet. Die heiligen Subventionskühe haben Dung dazu gegeben. Die Verwaltung ist von Jahr zu Jahr gewachsen. Kostendeckungsgrade wurden schöngerechnet, Sparsamkeit als „Kaputtsparen“ bekämpft.

Nun hat Corona den Brand entfacht. Nicht nur Gewerbesteuer und Fremdenverkehrsabgabe brechen weg. Weitere Millionen werden der Stadt in ihrem ohnehin defizitären Haushalt 2020 fehlen. Unser Stadtkämmerer, ein ehrenwerter Mann, kann einem leidtun. Ihn wird kein EU-Rettungsfonds unterstützen.

Löschen kann man dieses Feuer nur mit Entschlossenheit und eiserner Disziplin. Die Stadt braucht sofort eine Haushaltssperre. Die hätte schon vor vier Wochen verhängt werden müssen. Alle städtischen Kultur- und Vergnügungseinrichtungen, die Menschenansammlungen mit sich bringen, müssen bis zu den Sommerferien geschlossen bleiben. Die daraus entstehenden Sparpotenziale müssen konsequent genutzt werden. Der Haushaltskonsolidierungsbeschluss ist wieder zu beachten. Das gebietet die Verantwortung gegenüber den Steuerbürgern.

