Christliche Jugendorganisationen kooperieren unter dem Motto „Wir machen was!“

Bad Mergentheim.„Wir machen was!“ war das Motto der ersten ökumenischen Sommerfreizeit des Evangelischen Jugendwerks Bad Mergentheim und des Katholischen Jugendreferats Mergentheim. Ganz im Zeichen der Ökumene fand diese in der ersten Sommerferienwoche im katholischen Gemeindehaus und in der zweiten im Evangelischen Gemeindezentrum statt. Diese Tagesfreizeit vom 3. bis zum 14. August (Montag bis Freitag) war trotz der kurzfristigen, jedoch intensiven Planung ein voller Erfolg.

Wenige Wochen vor der Freizeit schlossen sich die beiden christlichen Jugendorganisationen zusammen, um den Kindern und Jugendlichen aus Bad Mergentheim und Umgebung ein abwechslungsreiches Programm für den Anfang der Sommerferien zu gestalten. Ebenso im Fokus der Planung standen von Anfang an die Unterstützung der Eltern, welche aufgrund von Corona gezwungen waren, ihren Urlaub früher zu nehmen. Andere brauchten einfach einmal Zeit zum Durchatmen.

Insgesamt bekam diese Idee Unterstützung von 17 Jugendmitarbeitern, die sich trotz der Corona-Maßnahmen dieser, in Teilen, komplexen Aufgabe annahmen. Es war für alle eine unbekannte Herausforderung mit den Richtlinien und Geboten der Coronaverordnung eine spaßige und spannende Freizeit zu gestalten.

Besondere Umstände

Während der Sommerfreizeit sollten die knapp 40 Kinder und Jugendlichen in der ersten Woche und die knapp 30 Teilnehmer in der zweiten Woche die zähe Coronazeit möglichst vergessen und gemeinsam mit anderen Spaß haben. Aber wie schon das Sprichwort „besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen“ sagt, ging es natürlich nicht ganz ohne Einschränkungen. Dazu gehörten sowohl das Abstandhalten als auch das Tragen von einer Mund- und Nasenbedeckung bei verschiedenen Situationen. Deshalb waren Outdoor-Aktivitäten ein Hauptbestandteil der Freizeit. So erlebten die Kinder viel Spaß auch bei den Ausflügen, welche an den verschiedensten Orten stattgefunden haben. Die Kleingruppen hatten ein abwechslungsreiches Programm mit Minigolfen, dem Maislabyrinth Schweinberg bei Hardheim, einer Fahrradtour nach Weikersheim, dem Natur-Erlebnis-Pfad in Assamstadt und auch tollen Stadtralleys vor Ort in Bad Mergentheim. Besonders der Wald und die Tauber hatten bei den hitzigen Temperaturen etwas Schatten und Abkühlung geboten. Für die älteren Gruppen war auf der Tauber das Kanufahren ein tolles Highlight und für die etwas jüngeren Gruppen das Tretbootfahren. Einige Gruppen kamen sogar in den Genuss eines ganzen Waldtages mit einer Menge Action im Schatten der vielen Bäume. Spannend wurde es während der Schatzsuche, bei der die Teilnehmer ihr Können im Rätsellösen unter Beweis stellen durften.

Wenn die Gruppen nicht gerade unterwegs waren, forderten die Temperaturen von fast durchgängig um die 35 Grad Celsius regelrecht actiongeladene Wasserspiele auf den Gemeinderasen, die nicht nur den Kindern und Jugendlichen Spaß machten und Erfrischung lieferten. In den Gruppenräumen und drum herum wurde dann auch fleißig gebastelt und gewerkelt. Mit Ton, Gips, Batikfarben sowie mit einigen Spielen wurde für Stimmung gesorgt.

Mit tollen Erlebnissen, neuen Erfahrungen, neuen Freunden, Kunstwerken und einem breiten Grinsen auf dem Gesicht der Kinder und Jugendlichen durften diese jeden Abend wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Das war für die Mitarbeiter wohl die größte Bestätigung ihrer Arbeit während der Freizeit. pm

