Chor Cappella Nova tritt am Sonntag auf

Bad Mergentheim.Die Weihnachtsmusik mit dem Chor Cappella Nova am vierten Advent hat eine lange Tradition. Das Konzert findet am Sonntag, 22. Dezember, um 16.30 Uhr in der Schlosskirche statt. Im Mittelpunkt stehen kunstvolle Chorsätze a cappella und bekannte Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit aus sechs Jahrhunderten. Das Konzert wird mit adventlichen Werken von Andreas Hammerschmidt, Jürgen Essl und Günter Raphael eröffnet. Es schließen sich stimmungsvolle Weihnachtslieder aus England an. Bereichert wird das Programm durch Sologesänge und Instrumentalbeiträge der Chormitglieder. Gedanken zur Adventszeit trägt Pfarrerin Korn bei. Der Abend wird musikalisch gestaltet von Alexandra Wagner (Sopran), Christiane Zeller und Mathias Gutemann (Blockföte), Manfred Birkhold (Violine), Monika Birkhold (Violoncello), Thomas Martin (Orgel) und dem Chor Cappella Nova unter der Leitung von Prof. Karl Rathgeber; Eintritt frei.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019