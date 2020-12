CDU-Stadträtin ärgert sich über FDP-Vertreter

Die Bad Mergentheimer Verkehrsprobleme waren Anlass für einen kurzen Schlagabtausch im Gemeinderat.

Bad Mergentheim. Um die Verkehrsprobleme zu reduzieren und die Fahrzeugkolonnen zu entzerren, hatte FDP-Stadtrat Professor Hans-Werner Springorum in einem Leserbrief vor wenigen Tagen die Öffnung der Lothar-Daiker-Straße – zwischen Kursaal und „Solymar“-Parkplatz – gefordert. Die Strecke ist am Rosengarten des Kurparks bislang durch einen versenkbaren Poller gesperrt und allein für den Stadtbus und Mitarbeiter der Kurverwaltung zur Durchfahrt freigegeben.

Springorum schlug vor, den Verkehr Richtung Herrenwiesen, von Igersheim kommend, hier vorbei zu führen, bis vor zur Wolfgangsbrücke und Herrenwiesenstraße. CDU-Stadträtin Katrin Löbbecke, die ehemalige Kurdirektorin, verwahrte sich in der jüngsten Ratssitzung unter dem Punkt „Verschiedenes“ gegen dieses Ansinnen.

Sie sei sehr verärgert über den Vorschlag und sie wisse auch den aktuellen Kurdirektor hinter sich, so Löbbecke, die weiter meinte, dass hier nicht nur die Fachklinik Schwaben betroffen sei, wie von Springorum vermutet, sondern auch das Best Western-Parkhotel und alle Kurgäste, die bislang in diesem Bereich und gerade am Rosengarten in Ruhe flanieren könnten, fernab jedes Durchgangsverkehrs.

Löbbecke sprach von einer Qualitätsminderung des Kurgebiets. FDP-Stadtrat Prof. Springorum hielt jedoch an seiner Idee fest, um die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen, und verwies auf zwei Dutzend privater, positiver Rückmeldungen auf seinen Leserbrief in den Fränkischen Nachrichten.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar beendete dann diesen kurzen Schlagabtausch, denn er müsse an anderer Stelle weitergeführt werden, doch nicht an diesem Abend im Rat unter „Verschiedenes“.

Glatthaar merkte noch an, dass er selbst auch die Idee einer Straßenöffnung an dieser Stelle für abwegig halte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.12.2020