Caritas gleich doppelt ausgezeichnet

Bad Mergentheim.Erneut wurde die hohe Qualität der Geburtshilfe des Caritas-Krankenhauses jetzt unabhängig voneinander durch das Magazin Focus und eine Studie der F.A.Z. bestätigt. Auf der bundesweiten Focus-Ärzteliste wurde Chefarzt Dr. Ulrich Schlembach für die Bereiche Risikogeburten und Pränataldiagnostik empfohlen. Eine aktuelle F.A.Z.-Studie listet die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe unter den besten in ganz Deutschland.

Erfolg ist Teamleistung

„Das gesamte geburtshilfliche Team im Caritas freut sich über diese Auszeichnungen, denn sie würdigen die sehr gute Arbeit und das hohe Engagement, das wir hier seit Jahren leisten“, betont Dr. Schlembach. „Wir sind ständig dabei, unsere Arbeit weiter zu verbessern und damit den schwangeren Frauen rund um die Geburt beiseite zustehen.“ Wichtig sei ein hohes Maß an Sicherheit für Mutter und Kind. „Durch die enge Anbindung an die Kinderklinik ist ständig ein Kinderarzt im Haus und kann sich bei Bedarf sofort um das Neugeborene kümmern. Die Intensivstation für Neugeborene und Frühchen ist außerdem in direkter Nähe zum Kreißsaal und steht bei Bedarf rund um die Uhr zur Verfügung.“ Die Arbeit des gesamten Teams auf der Basis von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen der Geburtsmedizin und Hebammenforschung ist aus Sicht von Dr. Schlembach genauso wichtig wie die individuelle Betreuung und der persönliche Umgang mit den werdenden Eltern. „In einer intensiven Diskussion haben Ärzte sowie die Hebammen und Kinderkrankenschwestern daher jetzt gemeinsam Grundsätze erarbeitet, wie wir hier im Caritas-Krankenhaus Frauen und ihrem Partner während der Geburt begegnen. Wichtig war uns dabei die Achtung der individuellen Wünsche der Frau und ein respektvoller Umgang, der ihre Bedürfnisse wahrnimmt und ihre Intimsphäre achtet.“ ckbm

