Bunte weihnachtliche Dekorationen

Bad Mergentheim.Die Mitarbeiter und das Team der Ehrenamtlichen der Pflegeheime Carolinum und Hospital zum Heiligen Geist sowie der ökumenischen Sozialstation in Bad Mergentheim veranstalten am Samstag, 23. November, ab 14 Uhr im Pflegeheim Carolinum in der Würzburger Straße ihren Adventsbasar. Angeboten werden auch in diesem Jahr wieder adventliche Kränze, Gestecke, Handarbeiten und viele weitere weihnachtliche Geschenkideen. Der Erlös dieses Adventsbasars kommt den Bewohnern der beiden Pflegeheime sowie der ökumenischen Sozialstation zugute. Bild: Barbara Kurz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019