Bunte Show mit Stargast Gloria Gray

Bad Mergentheim.Die Mirage Travestie-Show mit Stargast Gloria Gray findet am Donnerstag, 19. März, im Kurhaus (Großer Kursaal) statt. Das Ereignis ist einzigartig, bunt, glamourös, abwechslungsreich.

Die vielseitige und umtriebige Gloria Gray aus Bayern ist seit über 30 Jahren als Entertainerin weltweit aktiv. 1993 wurde sie durch die SAT.1-Comedy Show „Halli Galli“ weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Als Schauspielerin, Unternehmerin, Model, Sängerin, Autorin oder Moderatorin ist die „in alle Richtungen üppige Gloria“ kaum zu übersehen.

Ob in Variete-Spektakel mit Sterneköche, auf Bühnen-Tournee mit Tom Gerhardt, auf der Theaterbühne mit Marianne Sägebrecht, als Dompteurin mit fünf ausgewachsenen Tigern in Münchens Variete am Platzl oder in zahlreichen Gala-Shows hinterlässt Gloria einen bleibenden Eindruck.

Über und mit der Werbeikone aus Zwiesel und Tourismus-Botschafterin von Bodenmais gibt es mehrere Fernseh-Dokumentarfilme und unzählige Berichte und Interviews in allen Medien – nicht zuletzt wegen ihrer politischen Aktivitäten und TransGender-Vergangenheit. Ihr autobiografisches Buch „Mit Allem, was ich bin“ wurde 2009 vom Nymphenburger Verlag herausgebracht. Gloria Gray ist immer wieder mit eigenen, verschiedene Bühnenprogramme auf Tour aber auch Bühnen-Gast in anderen Projekten. kv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020