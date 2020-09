Bunte Farben im Grünen

Hachtel.Zum öffentlichen „Galeriespaziergang“ am Hachteler See hatte der Bad Mergentheimer Künstler Axel Jag –Künstlername „ax“ – die Öffentlichkeit am Sonntag eingeladen. Das schöne Wetter veranlasste nicht nur Einwohner aus dem Stadtteil, sondern auch aus der ganzen Umgebung zu einem Gang an den See.

Senioren, Erwachsene und auch Familien mit Kindern ließen die 32 zum Teil großformatige

...