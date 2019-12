Bundesministerium fördert DHBW

Bad Mergentheim/Mosbach.Fachkräftemangel ist deutschlandweit ein Thema. An der DHBW Mosbach/Bad Mergentheim betrifft das nicht nur die über 1000 Dualen Partnerunternehmen, die ihre Studienplätze besetzen möchten, sondern auch die Hochschule selbst, wenn sie qualifiziertes Personal für Professuren oder Labore insbesondere im Bereich Technik sucht. Ein gefördertes Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll nun analysieren, wie man Frauen als Professorinnen gewinnen kann.

„Die eher infrastrukturschwache ländliche Region unseres Hochschulstandorts Mosbach beziehungsweise Bad Mergentheim stellt uns bei der Gewinnung von Fachpersonal vor immense Herausforderungen“, so Prof. Dr. Seon-Su Kim, Projektleiter und Leiter des Campus Bad Mergentheim. Sein neues Projekt soll ausgehend von einer regionalen Analyse ein Konzept für ein entsprechendes Partnernetzwerk und auch attraktive Angebote erarbeiten. Zunächst sollen die aktuellen Rahmenbedingungen in der Region und die Bedürfnisse von potenziellen Kandidatinnen untersucht werden. Als mögliche Maßnahmen hat Projektleiter Kim zum Beispiel eine „Duale Professur“ und eine umfassende netzwerkbasierte Willkommenskultur mit Familienbetreuung und Karriereservices für Lebenspartner im Blick. „Das Projekt hat die Gewinnung und Förderung von zukünftigen Professorinnen im Fokus.“ Die Frauenquote bei den Professuren solle perspektivisch und nachhaltig erhöht werden, so Seon-Su Kim. dhbw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019