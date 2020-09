Bürgern Projekte ermöglichen

Bad Mergenthem.Für Projekte in Bad Mergentheim und den Stadtteilen können noch bis 28. September Mittel aus dem „Bürgerbudget 2020“ beantragt werden, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Stadt hat das Bürgerbudget 2019 eingeführt als Förderprogramm für Projekte, die die Einwohner der Stadt in Eigenregie umsetzen wollen. So könne die Bevölkerung aktiv an der Gestaltung einer attraktiven Stadt mitwirken. Konkret bedeutet das: Für einzelne Vorhaben, die nicht nur Gruppen oder Einzelinteressen dienen, sondern allen Menschen in der Stadt zugutekommen, gibt es eine finanzielle Förderung. Dabei sollten die Antragsteller auch Eigenleistung einbringen, das Geld ist in erster Linie für die anfallenden Sachausgaben gedacht. Auch darf mit dem Projekt noch nicht begonnen worden sein.

Einen Antrag auf Mittel aus dem Bürgerbudget können alle Einwohner Bad Mergentheims als Einzelpersonen, aber auch Zusammenschlüsse von Bürgern stellen. Um diese Antragstellung möglichst unkompliziert zu gestalten, gibt es ein zweiseitiges Formular, in dem alle benötigten Angaben abgefragt werden. Nach einer Prüfung durch die Verwaltung entscheidet der Gemeinderat jährlich über die Vergabe der Mittel.

Eine Vorgabe dazu, wie hoch die beantragte Summe sein darf, gibt es nicht – so lange sich der gewünschte Förderbetrag innerhalb des Budget-Volumens bewegt. Auch dazu, welcher Art die Projekte und Initiativen sein könnten, will die Stadt keine Richtung vorgeben. Beim Bürgerbudget sollen ganz bewusst die Themen und Ideen aus der Bevölkerung aufgegriffen werden.

Wer Mittel aus dem aktuellen Bürgerbudget beantragen möchte, sollte den Antrag bis Montag, 28. September bei der Stadtverwaltung eingereicht haben. Die ausführlichen Richtlinien für das Bürgerbudget sowie das Antragsformular sind unter www.bad-mergentheim.de auf der städtischen Internetseite zu finden. Für Rückfragen steht das Sachgebiet „Zentrale Dienste“ von Montag bis Donnerstag immer vormittags zur Verfügung. Ansprechpartnerin ist Kerstin Odenbreit, Telefon 07931/ 57-1008, E-Mail: kerstin.odenbreit@bad-mergentheim.de. stv

