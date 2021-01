Bürger müssen Räumpflicht erfüllen

Bad Mergentheim.Nachdem das neue Jahr mit einigem Schneefall begonnen hat, macht die Stadt ihre Bürgerschaft auf die Räum- und Streupflicht aufmerksam. Auch zu der Frage, ob die Corona-Sperrzeiten sich darauf auswirken, äußert sich die Verwaltung.

Die so genannte Räum- und Streupflichtsatzung verpflichtet die Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen innerhalb der geschlossenen Ortschaft zum Räumen und Bestreuen dieser Flächen. Anlieger sind laut Satzung die Eigentümer und Besitzer, aber auch Pächter und Mieter von Grundstücken, die an zu räumenden Flächen liegen. Die Anlieger sind auch dann zum Räumen und Streuen verpflichtet, wenn sich zwischen dem Grundstück und der Straße oder dem Gehweg eine bis zu zehn Meter breite unbebaute Fläche befindet.

Gegenstand der Satzung sind Flächen, die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmet sind, also Gehwege, Fußtreppen und unter Umständen Teile der Fahrbahn. Sind auf beiden Seiten einer Straße keine Gehwege vorhanden, so ist von den entsprechenden Anliegern der Fahrbahnrand in einer Breite von 1,5 Metern vom Schnee und Eis zu befreien und zu bestreuen. Ansonsten sind mindestens drei Viertel der Gehwegbreite zu räumen. Der beseitigte Schnee darf dabei auf der verbleibenden Gehwegfläche, jedoch nicht auf der Fahrbahn angehäuft werden.

Die Verpflichteten haben die Flächen schnee- und eisfrei zu halten und im Anschluss zu bestreuen. Als Streumaterial darf nur abstumpfendes Material wie zum Beispiel Sand, Splitt oder Asche verwendet werden. Die Verwendung von Auftausalz ist unzulässig.

Die zu räumenden Flächen müssen werktags bis 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr von Schnee und Eis befreit sein. Bei Bedarf muss der Verpflichtung erneut nachgekommen werden. Sie endet laut Satzung eigentlich um 21 Uhr. Da derzeit aber eine landesweite Ausgangsbeschränkung ab 20 Uhr gilt, gibt das Ordnungsamt für diesen Winter einen verpflichtenden Zeitraum von 7 bis 20 Uhr werktags und von 8 bis 20 Uhr sonntags vor (also eine Verkürzung um eine Stunde).

Selbstverständlich ist das Schneeräumen aber bei akuter Covid-19-Erkrankung oder angeordneter Quarantäne zu keiner Zeit eine Legitimation für das Verlassen des Hauses.

Explizit wird darauf hingewiesen, dass es verboten ist, den beiseite geräumten Schnee dem Nachbarn zuzuführen. Auch auf der Fahrbahn hat der Schnee nichts verloren und es wird hiermit um strikte Beachtung gebeten, da hierdurch der Straßenverkehr noch mehr gefährdet wird, als dieser durch die Witterungsverhältnisse ohnehin schon beeinträchtigt ist.

Wer diese Vorschriften vorsätzlich oder fahrlässig missachtet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro geahndet werden kann. Die Stadtverwaltung bittet um Beachtung der vorgenannten Vorschriften.

Die Räum- und Streupflichtsatzung kann im Internet unter www.bad-mergentheim.de (Bereich „Ortsrecht“) vollständig eingesehen werden. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021