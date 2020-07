Bücherpässe gibt’s nach dem Event

Bad Mergentheim.Mit einer Vorlese-Veranstaltung unter freiem Himmel sowie einer Stempelaktion bei der Ausleihe begleitet die Bad Mergentheimer Stadtbücherei Kinder durch die Sommerferien. Das Ereignis findet am Freitag, 31. Juli, ab 15 Uhr im Hof des Kulturforums auf dem Hans-Heinrich-Ehrler-Platz statt. Es werden lustige und abenteuerliche Geschichten vorgelesen. Das Programm richtet sich an alle Kinder ab 6 Jahren.

Wer gerne zuhören möchte, muss sich vorab in der Stadtbücherei Bad Mergentheim oder telefonisch unter 07931/574200 anmelden. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung leider nicht stattfinden.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre erhalten im Anschluss und während der gesamten Ferien an der Theke einen Lesepass. Für jeden Tag, an dem seine Besitzer ein Buch ausleihen, bekommen sie einen Stempel (maximal ein Stempel pro Tag). Wer sieben Stempel gesammelt hat, wird mit einer Überraschung aus der Schatzkiste belohnt. Auch leseschwächere Kinder sind eingeladen, denn jedes gelesene Buch in den Ferien wird belohnt.

Alle Stempelkarten – auch wenn sie noch nicht voll sind – werden nach der Aktion eingesammelt und dann mit einem kleineren Geschenk belohnt. Außerdem verlost die Stadt unter allen Teilnehmern spannende Buchpakete. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.07.2020