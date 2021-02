Bücherei bleibt länger geschlossen

Bad Mergentheim.Wegen des verlängerten Lockdowns bleibt auch die Bad Mergentheimer Stadtbücherei weiter geschlossen – bis mindestens Montag, 8. März.

Zusätzlich Brief und Telefon

Die städtische Einrichtung erweitert aber die Bestellmöglichkeiten für den Abholservice. So können die Nutzer ab sofort ihre Medien-Pakete nicht mehr nur per E-Mail (stadtbuecherei@bad-mergentheim.de) übermitteln, sondern auch telefonisch (Durchwahl 07931/574200) oder per Brief. Letzteres bedeutet, dass eine schriftliche Bestellung ganz einfach in die elektronische Rückgabeklappe der Bücherei eingelegt werden kann. Die Klappe ist im Seitenbereich des Gebäudes zu finden und öffnet sich nach Vorhalten des Leseausweises. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.02.2021