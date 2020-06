Bronzekunst im Kurpark

Bad Mergentheim.Noch bis in den Herbst hinein ist im Bad Mergentheimer Kurpark die Ausstellung „BronzeKunst zu Gast im Kurpark“ zu sehen. Die weitläufigen Grünanlagen des Parks sind eine hervorragende Kulisse für 30 Kunstwerke und Plastiken.

Bis Herbst 2020 zeigt der Bildhauer Thomas Reichstein figurative und abstrakte Plastiken aus seinem umfangreichen Werk. Mal erblickt man hier eine Aphrodite, dort eine Messingkugel. Andernorts wird dem Betrachter ein „Big Fish“ an Land oder ein fliegender Mann zwischen den Baumästen begegnen. Der Dresdner Künstler zeigt seine Werke an ausgesuchten Orten im Kurpark. Die menschlichen Figuren – teils in Lebensgröße– wirken sehr anmutig; die abstrakten Darstellungen bestechen durch Originalität. pm

