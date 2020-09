Bad Mergentheim.Die Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim ersucht in der monatlichen Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ Unterstützung für Bernardo Caal aus Guatemala. Bernardo Caal ist Lehrer, Gewerkschafter und Menschenrechtsverteidiger und sitzt seit mehr als zwei Jahren aufgrund konstruierter Anklagen in Haft. Er hat sich für die Rechte der indigenen Mayan Q’eqchi im Departmento Alta Verapaz im Norden Guatemalas eingesetzt, die von Wasserkraftprojekten am Fluss Cahabón betroffen sind, der ihnen als heilig gilt. Seit 2015 wehrt sich Bernardo Caal friedlich gegen die Wasserkraftwerke Oxec I und II.

Nach Verleumdungskampagnen in mehreren Medien, nahmen die Behörden Bernardo Caal 2018 in Untersuchungshaft – obwohl es keine Beweise gegen ihn gibt. Die Schreiben an die Generalstaatsanwältin von Guatemala sowie an die Botschaft der Republik Guatemala in Berlin stehen auf der Homepage der Amnesty-Gruppe Bad Mergentheim zum Download bereit. amn

