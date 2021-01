Brauch entsprochen

Stuppach.Die Sternsingeraktion steht im Jahr 2021 unter dem Motto „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Mit dem Beispielland Ukraine macht das Kindermissionswerk darauf aufmerksam, wie wichtig es für Kinder ist, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen, das ihnen Halt gibt.

„Segen to go“

Situationsbedingt konnten auch die Stuppacher Kinder nicht wie gewohnt zum Dreikönigssingen von Haus zu Haus ziehen. Tage zuvor hatten sie jedoch den „Segen to go“ als Segensaufkleber mit Spendentüte an alle Haushalte verteilt. Am Tag der Erscheinung des Herrn, im Volksmund auch Dreikönigstag genannt, nahmen die Sternsinger am Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Lorenz Rösch, in der Stuppacher Pfarrkirche teil. Gemeinsam sagten sie ihren Segensspruch auf und vier Kinder sangen das Lied Stern über Bethlehem. Dem Brauch entsprechend wurde Wasser und Salz geweiht, das die Gottesdienstbesucher mit nach Hause nahmen.

