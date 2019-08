BMW geht in Flammen auf

Apfelbach.Zu einem Fahrzeugbrand kam es Freitagabend im Stadtteil Apfelbach. Auf dem Verbindungsweg zwischen Apfelbach und Rüsselshausen bemerkte plötzlich der Fahrer eines BMW, dass der Motor seines Fahrzeugs in den Leerlauf ging und anfing zu qualmen. Kurz darauf schlugen bereits kleine Flammen unter der Motorhaube hervor. Der 45-jährige Fahrer konnte gerade noch ein paar persönliche Sachen aus dem Pkw retten und sein Fahrzeug verlassen.

Innerhalb kürzester Zeit stand der Pkw komplett in Flammen und brannte dabei komplett aus. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von mindestens 14 000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort im Löscheinsatz. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019