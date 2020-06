Blumenteppiche zu Ehren Gottes gelegt

Fronleichnam zu Corona-Zeiten – auch hier lief es dieses Jahr vielerorts anders als gewohnt. Zahlreiche Prozessionen fanden nicht statt. In Löffelstelzen ließ man sich aber nicht beirren.

Bad Mergentheim/Löffelstelzen. Zu Fronleichnam sind viele im Dorf, in Löffelstelzen, in aller Herrgottsfrüh auf den Beinen, berichtet Matthias Tremmel in seiner Pressemitteilung: Die Kirchengemeinde zur Heiligen Dreifaltigkeit Löffelstelzen konnte trotz dem angesagten Regen und den Abstandsauflagen das Fest gebührend gefeiert werden.

Es ist morgens halb sechs Uhr, diesiger Nebel und Nieselregen lassen sich herab. Einige Familien, Jugendliche und Erwachsene Gläubige tummeln sich an ihren Häusern, am Dorfkreuz oder am Kirchenvorplatz. Es ist Fronleichnam, das Fest des Herrn Jesus Christus.

Fast wortlos packen alle an, tragen Eimer, Körbe und Kisten voller Blumen, Blüten und Grünzeug aus dem kühlen Keller nach oben an die Straße. Am Tag vor Fronleichnam machten sich die Familien auf den Weg in die umliegenden Wälder, Wiesen und Gärten, sammelten Blüten der schönsten Rosen und Blumen. Viele haben eigens für das große Fest Blumen in ihren Gärten gepflanzt.

Normalerweise sind vier Altäre – in jede Himmelsrichtung einer – im Dorf aufgestellt, an denen aus den Evangelien vorgelesen wird, Fürbitte gehalten und der sakramentale Segen für Dorf, Bewohner und Natur erteilt wird.

In diesem Jahr musste aufgrund der Abstandsauflagen umorganisiert werden. Ein Altar am Kirchenvorplatz wurde aufgestellt und feierlich geschmückt.

Das katholische Hochfest Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert. Der Name entstand etwa im 13. Jahrhundert und bedeutet „Leib des Herrn“. Im Mittelpunkt des Festes steht die Eucharistie. Nach katholischem Glauben ist damit die Umwandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi gemeint.

An die Heilige Messe schloss sich die Prozession an, bei der die Gläubigen im Gebet durch die Straßen zogen. Im Mittelpunkt stand die Monstranz mit dem Allerheiligsten, einer konsekrierten Hostie.

Zu deren Ehre und Anbetung streuten einige Kinder Blumen auf den Weg. Entlang des Prozessionsweges wurden die Häuser mit den Kirchenfahnen festlich geschmückt. Blumenteppiche zierten die Haus und Hofeingange, Eichenkränze die Fenster. Die verschiedensten Motive waren zu sehen, Jesus als König, Gott als Schöpfer der Welt, Jesus als Weg, Wahrheit und Leben. Filigran und mit viel Liebe waren sie gelegt und konnten noch den ganzen Tag bestaunt werden.

Zum Abschluss der Prozession erteilte Diakon M. Raditsch den Gläubigen den Segen. Dieses Fronleichnam wird allen Beteiligten – trotz Corona – noch in gut in Erinnerung bleiben. MT

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020