Blinker erst links, dann rechts gesetzt

Bad Mergentheim.Eine Autofahrerin, die sich offensichtlich nicht ganz sicher war, in welche Richtung sie eigentlich abbiegen wollte, verursachte am Samstag auf der B 290 bei Bad Mergentheim einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Die 24-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 16 Uhr in ihrem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Herbsthausen unterwegs.

Umdisponiert

An der Kreuzung mit der Kreisstraße nach Apfelbach beziehungsweise Wachbach setzte die Frau den Blinker nach links und ordnete sich auf der Linksabbiegespur in Richtung Apfelbach ein.

Der jungen Frau fiel dann wohl auf, dass sie doch lieber nach rechts in Richtung Wachbach abbiegen wollte, weshalb sie ihren Wagen nun doch nach rechts auf die andere Abbiegespur ziehen wollte.

Rund 20 000 Euro Schaden

Dabei übersah sie wohl den von hinten heranfahrenden Ford eines 54-Jährigen und prallte mit ihrem Wagen in den des Geradeausfahrenden.

Die BMW-Fahrerin wurde, ebenso wie der Lenker des Fords und sein Beifahrer, zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden, es entstanden Schäden in Höhe von jeweils rund 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020