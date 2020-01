Blick weiten und fundamentaler fragen

Bad Mergentheim.Das neue Programm der Katholischen Erwachsenenbildung im Dekanat Mergentheim startet. Im Fokus steht im nächsten Halbjahr das Thema „Kirche und Gemeinde“. Dabei wollen die Veranstaltungen nicht nur die innerkirchlich und öffentlich diskutierten System- und Strukturfragen aufgreifen, sondern neue Perspektiven einnehmen und den Blick weiten. Dazu wird Anfang März im Katholischen Gemeindehaus in Bad Mergentheim Dr. Hermann Wohlgschaft sprechen. In seinem aktuell erschienen Buch „Keine Ausflüchte mehr! Gedanken zur notwendigen Kirchenreform“ macht er deutlich, dass neben strukturellen Veränderungen die innere Erneuerung aus dem Geist der Botschaft Jesu ebenso dringlich ist. Der Würzburger Studentenpfarrer Burkhard Hose geht noch einen Schritt weiter. Er hat ein Buch mit dem provokanten Titel „Warum wir aufhören sollten, die Kirche zu retten“ geschrieben. Er plädiert für eine Kirche, in der insbesondere die Botschaft Jesu zur Geltung kommt. Seine neue Vision von Christsein wird er Ende April in Markelsheim vorstellen.

Im Mai wird in Igersheim Conny Klement mit Hilfe von Sand, Glas, Licht und Fingern Bilder entstehen lassen und biblische Geschichten veranschaulichen. Dazu wird auch ein Workshop angeboten, der in die Technik des Sandmalens einführt.

Über den Tellerrand des Katholischen kann man hinausschauen bei einem Begegnungsabend im Juni mit der Familienkirche Weikersheim. Ein Höhepunkt im Programm ist eine Multivisionsshow, die anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums des Weltladens Bad Mergentheim gezeigt wird. Darüber hinaus gibt es auch wieder einige Veranstaltungen, die Bildung, Kultur und Begegnung verbinden. Exkursionen des Arbeitskreises „Aktiv sein – Aktiv bleiben“ führen unter anderem nach Wolframs-Eschenbach und auf die Vogelinsel im Altmühlsee.

Am Dienstag, 11. Februar, informiert Schmerztherapeut Patrick Sinn im Katholischen Gemeindehaus über Ursachen von Schlafstörungen. Das neue Programmheft liegt in den Kirchen sowie in der Tourist-Info aus. Mehr unter Telefon 07931 / 9689743 oder www.keb-mgh.de.

