Bläserklang nach dem Glockenläuten und Osterweg am Montag

Bad Mergentheim.Doppelte Osterfreude vermitteln will die evangelische Kirchengemeinde Bad Mergentheim. Zwei Bläser des Posaunenchors der Schlosskirche blasen am morgigen Ostersonntag um 10 Uhr nach dem Glockenläuten vom Bläserturm des Residenzschlosses Osterchoräle. Auch angesichts der derzeitigen coronabedingten Beschränkungen, das betont Pfarrerin Regina Korn, könne damit „etwas Frohes in den Ostermorgen hinein erklingen“.

Einen von Kurpfarrerin Angelika Segl-Johannsen gestalteten „Osterweg – Aufbruch ins Leben“ gibt es am Ostermontag. Er hat die Form eines Spaziergangs – allein, zu zweit oder in der Familie. Jeder geht eine selbst gewählte Runde, die vielleicht an einem Friedhof vorbeiführt und schließlich in der Schlosskirche endet.

Die Texte, die einen auf dem Weg begleiten durch Lieder, Gebete und Symbole, finden sich unter www.kirchemgh.de.

Zum Schluss sind die Teilnehmenden eingeladen, sich aus der Schlosskirche eine Osterkerze mitzunehmen. Angelika Segl-Johannsen wird zur Gottesdienstzeit ab 10 Uhr in der Schlosskirche anwesend sein. peka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020