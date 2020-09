Bis 18. September: Austraße voll gesperrt

Bad Mergentheim.Die Bad Mergentheimer Austraße am Rande des Weberdorfes ist seit 1. September und noch bis Freitag, 18. September, in Höhe der Kreuzung Kopernikusstraße voll gesperrt. Der Grund dafür sind laut Stadtverwaltung Kanalarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebietes „Auenland III“. Aus dem Weberdorf kommend (Zufahrt aus südlicher Richtung) kann in die Kopernikusstraße eingefahren werden, um das Schulzentrum (Gymnasium und Realschule) zu erreichen. stv/sabix/Bild: Sascha Bickel

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.09.2020