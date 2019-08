Birgit Teufel soll Ortsvorsteherin bleiben

Stuppach.Vor wenigen Tagen fand in Stuppach eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt, bei der das Thema Wahlen im Vordergrund stand.

Zu Beginn wurden zwei ausscheidende Ortschaftsräte (Johannes Hombach und Matthias Herz) verabschiedet. Ortsvorsteherin Birgit Teufel bedankte sich nach einem kurzen Rückblick bei den beiden für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle Stuppachs und überreichte beiden ein Weinpräsent.

Zügig gewählt

Zügig ging es dann an die Wahl des Ortsvorstehers. In geheimer Wahl wurde Birgit Teufel mit acht Ja-Stimmen bei einer Enthaltung wiedergewählt. Sie muss nun vom Gemeinderat noch bestätigt werden. Nach anfangs zögerlichen Vorschlägen für die Wahl der Stellvertreter konnte dann doch ein Ergebnis erzielt werden. So wurde Marina Herrmann zur ersten und Vanessa Ruck zur zweiten Stellvertreterin gewählt.

Ortsvorsteherin Teufel bedankte sich bei allen und brachte zum Ausdruck, dass man die nächsten fünf Jahre zielstrebig angehen werde. Als erstes Projekt wird die Schaffung einer Buswendemöglichkeit für einen Gelenkbus im Ortsteil Lillstadt verfolgt, damit die Schulkinder nicht mehr wie bisher von der B 19-Haltestelle auf der viel befahrenen Straße ohne Gehweg nach Hause laufen müssen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019