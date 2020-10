„Birdies“ und „Pars“ reihenweise gespielt

Bad Mergentheim.Auch dieses Jahr wurde auf der Golfanlage in Bad Mergentheim von Juni bis Anfang Oktober der Spotex-Arena Matchplay-Cup ausgetragen.

Insgesamt meldeten sich dieses Jahr 36 Spieler für das Turnier an, welches wie auch in den vergangenen Jahren in einer Gruppen- und einer anschließenden K.o.-Phase gespielt wurde.

Ebenbürtige Gegner

Gestartet wurde in acht Gruppen zu je vier oder fünf Spielern, wobei jeder einmal gegen jeden spielte.

Anschließend kamen jeweils die Gruppenersten und Gruppenzweiten in die K.o.-Phase, welche dann ab Mitte August mit dem Achtelfinale fortgesetzt wurde.

Bereits in der Gruppenphase schieden diesmal einige hochgehandelte Favoriten gegen starke Konkurrenz aus, darunter der Vorjahressieger Johannes Landwehr und der Viertplatzierte Werner Hellinger.

Mit Spannung wurde dann im Oktober sowohl das Spiel um Platz drei als auch das Endspiel ausgetragen.

Im Spiel um Platz drei trafen sich zwei ebenwürdiger Gegner mit Jens Dinkel und Rainer Sommerfeld. Jens Dinkel hatte im Halbfinale nur knapp mit 2:1 gegen Greg Smith verloren und nur einmal ein Match in der Gruppenphase geteilt. Auch beim Spiel um Platz 3, das sehr ausgeglichen war, lag er lange Zeit mit „1 Auf“ in Führung und konnte nach fünf Löchern sogar kurzzeitig „2 Auf“ gehen. Rainer Sommerfeld aber gab nicht auf und kämpfte sich nach sieben Löchern auf „even“ zurück.

Kurz darauf führte Jens Dinkel wieder und behielt seinen Vorsprung mit „1 Auf“ bis zum Loch 14. Nach 16 Loch lag Rainer Sommerfeld erstmalig „1 Auf“ woraufhin Jens Dinkel sofort wieder auf „even“ an der 17 ausglich.

So musste das letzte Loch die Entscheidung bringen bevor es in ein eventuelles Stechen ging. Rainer Sommerfeld hatte hier aber die besseren Nerven und gewann schließlich mit „1 Auf“ den dritten Platz.

Aller Ehren wert

Im Finale zwischen Greg Smith und Sven Emmert ging es zwar nicht ganz so spannend zu, dafür wurde hier aber hochklassiges Golf gespielt was einem Finale aller Ehren wert war.

Birdies und Pars wurden hier reihenweise gespielt und Sven Emmert lag nach neun Loch auf einer Even-Par Runde.

Greg Smith stand ihm aber kaum nach und lag mit drei über Par nicht viel schlechter. Da beim Matchplay aber nicht der gesamte Score zählt, sondern jedes Loch einzeln gewertet wird und Greg Smith bedingt durch das höhere Handicap eine höhere Schlagzahl an einigen Löchern hatte, führte Greg Smith nach neun Loch bereits mit „3 Auf“.

Verdienter Sieg

Diesen Vorsprung hielt er, wobei er zwischenzeitlich kurzzeitig sogar auf „4 Auf“ ging, was Sven Emmert aber wieder zu verkürzen wusste. Nach 15 Loch war aber schließlich die Entscheidung gefallen und Gregs Smiths Vorsprung war bereits zu groß, um noch etwas an seinem Sieg zu ändern.

So gewann Greg Smith schließlich verdient mit 4:3 den Spotex-Arena Matchplaycup 2020.

Preise überreicht

Sven Emmert, der das Finale zum zweiten Mal in Folge erreichte, blieb leider auch dieses Jahr nur der zweite Platz. Er wird sicherlich im nächsten Jahr einen neuen Versuch starten.

Anschließend wurde von Matchplayorganisator und Spielleiter Jochen Hesser sowie Sponsor Christian Kutirov (Spotex-Arena) die Siegerehrung durchgeführt und die verdienten Preise in Form von Gutscheinen überreicht, wie es abschließend in einer Presemitteilung heißt. jh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020